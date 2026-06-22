Başkan Çolakbayrakdar: "Aileyi güçlendiren her adımın yanında olmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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Başkan Çolakbayrakdar: "Aileyi güçlendiren her adımın yanında olmaya devam edeceğiz"

Başkan Çolakbayrakdar: "Aileyi güçlendiren her adımın yanında olmaya devam edeceğiz"
22.06.2026 13:51  Güncelleme: 13:53
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Babalar Günü kapsamında düzenlenen 'Baba-Çocuk Satranç Turnuvası'nda ailelerle bir araya geldi. 64 ailenin katıldığı turnuvada başkan, çocuklarla geçirilen zamanın en değerli hediye olduğunu vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Baba- Çocuk Satranç Turnuvası'nda ailelerle bir araya geldi. Baba ve çocukların aynı masada buluştuğu organizasyon, hem rekabetin hem de aile içi iletişimin güçlendiği anlamlı anlara sahne oldu. Turnuvaya katılarak ailelerle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, Babalar Günü'nün anlam ve önemine dikkat çekerek, çocuklarla geçirilen zamanın en değerli hediye olduğunu vurguladı

Kocasinan Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği iş birliğinde belediye hizmet binasında gerçekleştirilen turnuva, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Toplam 64 ailenin ve 128 katılımcının yer aldığı etkinlikte, aileler hem birlikte vakit geçirme hem de sosyal bağlarını kuvvetlendirme fırsatı buldu.

Turnuvaya katılarak ailelere başarılar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Babalar Günü'nüz kutlu olsun. İçinizde YKS'ye giren gençlerimiz ve onların aileleri varsa kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah emeklerinin karşılığını almış, hayallerine ulaşacak yolda önemli bir adım atmışlardır. Bugün burada geçen yıl başlattığımız ve artık geleneksel hale gelen Baba-Çocuk Satranç Turnuvası'nın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonla çocuklarımızı babalarıyla aynı masada buluşturuyoruz. Babalar yeni dostluklar kurarken, çocuklarımız da arkadaşlıklarını güçlendiriyor. Elbette turnuvanın birincisi olacak ancak bizim için bugün burada bulunan 64 ailenin tamamı kazanmıştır. Çünkü bir babanın evladına verebileceği en güzel hediye, ona ayırdığı zamandır."

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak çocukların aileleriyle kaliteli zaman geçireceği sosyal ve kültürel etkinlikleri artırarak sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Turnuva, dereceye giren ailelere ödüllerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Aileyi güçlendiren her adımın yanında olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

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