Kocasinan'da Geleneksel Pilav Şenliği Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kocasinan'da Geleneksel Pilav Şenliği Coşkusu

Kocasinan\'da Geleneksel Pilav Şenliği Coşkusu
11.08.2025 12:59  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kuşcağız Mahallesi'nde düzenlenen Pilav Şenliği'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajları veren Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerdeki hizmetlerinin devam edeceğini vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kuşcağız Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen 'Pilav Şenliği' programına katıldı. Birlik, beraberlik ve dostluk görüntülerine sahne olan etkinlikte konuşan Başkan Çolakbayrakdar, "Bu vatan topraklarında ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında huzur içerisinde daha nice yıllarda bir arada olmayı Mevlam nasip eylesin" dedi.

Hafta sonu Kuşcağız Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar; vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılandı. Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve belediye meclis üyeleri ile birlikte vatandaşlara pilav dağıtan Başkan Çolakbayrakdar, şenlikte vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Çocuklarla yakından ilgilenip hoş sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar; "Bugün, daha önceki pilav şenliklerinden daha kalabalık ve daha coşkulu bir pilav şenliğinde bir aradayız. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Huzur iklimi içerisinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, vatan toprağının her bir karışında huzurla ve mutlulukla, ilelebet bu cennet vatanda yaşamayı nasip eylesin inşallah. Öncelikle bütün emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önemli olan buraya gelen hemşehrilerimizdir. Bu birliktelik, bu beraberlik burayı anlamlı hale getiriyor. Birçoğunuz yurt dışından, gurbetten geldiniz. Yurt dışından sıla-i rahim yaparak doğduğunuz topraklardasınız. İnşallah bu topraklara her gelişiniz sağlık ve sıhhat içinde olur. Kocasinan Belediyesi olarak her mahallemizde vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimiz, tarım, hayvancılık ve ziraatla geçinen mahallelerimizdir. Elimizden geldiğince mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu yaşamaları için projeler üretiyoruz. Bölge sakinlerimize daha iyi hizmet sunmak için hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyor ve mahallelerimizin değerlerine değer katıyoruz" ifadelerine yer verdi. Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise; "Yaklaşık bir ay önce Kocasinan'da göreve başladım. Daha önce İstanbul Çatalca'da görev yapıyordum. İnşallah, sizlere hizmetkar olarak görev sürem boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu. Vatandaşlar da Kocasinan Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Programın sonunda vatandaşlara kavurma eşliğinde bulgur pilavı ikram edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan'da Geleneksel Pilav Şenliği Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı

12:31
Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya
Pazara inen belediye başkanı esnafı azarladı: 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?
12:15
6.1’lik depremin bilançosu netleşiyor Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
09:59
Araç muayeneleri için emsal karar Başvuran bu parayı geri alabilir
Araç muayeneleri için emsal karar! Başvuran bu parayı geri alabilir
18:35
Caner Erkin’in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı İlk maçında kırmızı kart gördü
Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında kırmızı kart gördü
18:23
İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı
İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
18:22
Berke Özer’e dev talip
Berke Özer'e dev talip
18:10
BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail’e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin
BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail'e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin
17:58
Simon Banza’ya Süper Lig’den beklenmedik girişim
Simon Banza'ya Süper Lig'den beklenmedik girişim
17:57
“Gazze’yi işgal” planını açıklayan Netanyahu, savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı
“Gazze’yi işgal” planını açıklayan Netanyahu, savaşı bitirmek için 5 şart sıraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 13:02:22. #7.11#
SON DAKİKA: Kocasinan'da Geleneksel Pilav Şenliği Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.