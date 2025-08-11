Kocasinan\'da Geleneksel Pilav Şenliği Coşkusu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kuşcağız Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen 'Pilav Şenliği' programına katıldı. Birlik, beraberlik ve dostluk görüntülerine sahne olan etkinlikte konuşan Başkan Çolakbayrakdar, "Bu vatan topraklarında ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında huzur içerisinde daha nice yıllarda bir arada olmayı Mevlam nasip eylesin" dedi.

Hafta sonu Kuşcağız Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar; vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılandı. Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve belediye meclis üyeleri ile birlikte vatandaşlara pilav dağıtan Başkan Çolakbayrakdar, şenlikte vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Çocuklarla yakından ilgilenip hoş sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar; "Bugün, daha önceki pilav şenliklerinden daha kalabalık ve daha coşkulu bir pilav şenliğinde bir aradayız. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Huzur iklimi içerisinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, vatan toprağının her bir karışında huzurla ve mutlulukla, ilelebet bu cennet vatanda yaşamayı nasip eylesin inşallah. Öncelikle bütün emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önemli olan buraya gelen hemşehrilerimizdir. Bu birliktelik, bu beraberlik burayı anlamlı hale getiriyor. Birçoğunuz yurt dışından, gurbetten geldiniz. Yurt dışından sıla-i rahim yaparak doğduğunuz topraklardasınız. İnşallah bu topraklara her gelişiniz sağlık ve sıhhat içinde olur. Kocasinan Belediyesi olarak her mahallemizde vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimiz, tarım, hayvancılık ve ziraatla geçinen mahallelerimizdir. Elimizden geldiğince mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu yaşamaları için projeler üretiyoruz. Bölge sakinlerimize daha iyi hizmet sunmak için hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyor ve mahallelerimizin değerlerine değer katıyoruz" ifadelerine yer verdi. Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise; "Yaklaşık bir ay önce Kocasinan'da göreve başladım. Daha önce İstanbul Çatalca'da görev yapıyordum. İnşallah, sizlere hizmetkar olarak görev sürem boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu. Vatandaşlar da Kocasinan Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Programın sonunda vatandaşlara kavurma eşliğinde bulgur pilavı ikram edildi. - KAYSERİ