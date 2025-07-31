Kocasinan\'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Hızla Devam Ediyor

Kocasinan'a ve Kayseri'ye değer katacak vizyon projelerin başında gelen Erkilet Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında konutların yapımı aralıksız devam ediyor. 'Kocasinan' denilince ilk akla kentsel dönüşümün geldiğini ve dönüşümle ilçeye yeni bir hüviyet kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; dönüşüm çalışmaları kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 59 dairenin kat karşılığı ihalesinin 5 Ağustos Salı günü gerçekleştirileceğini söyledi.

Kentsel dönüşümle Kocasinan'ın daha çok değerlendiğini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; Türkiye'ye örnek gösterilen kentsel dönüşüm projeleriyle yeni, çağdaş mahalleler inşa ederek ilçeye yeni bir kimlik ve yeni bir çehre kazandırmaya devam ettiklerini söyledi. Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Erkilet Ertuğrulgazi bölgesinde etaplar halinde konutların inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Şimdi ise 5 Ağustos Salı günü saat 14.00'te 59 dairenin kat karşılığı ihalesi gerçekleştirilecek. 'Kocasinan' denilince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Kocasinan eşittir kentsel dönüşümdür. Yani kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü bizler biliyoruz ki yarınlarımız ve çocuklarımız için; uygun çevre şartları olan, okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi, sosyal donatıları yapılmış, her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda bir mahalle inşa etmek ancak kentsel dönüşümle mümkündür. Bunun için, vatandaşlar için fırsat olan dönüşümü ihtiyaç olan her mahallemizde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle mahallelerimizde hemşehrilerimizin yaşamlarına dokunarak, onlara daha güzel yaşam ortamı sunuyoruz. Mahallelerimiz kentsel dönüşümle güzelleşiyor ve değer kazanıyor. Yaptığımız hizmetlerle çocuklarımız daha iyi bir Kocasinan'da yetişmiş olacaklar. İnsana yakışır, hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7'den 70'e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği; huzur içerisinde, mutlu ve mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan'ı kurmak için çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Kocasinan Belediyesinin Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi'nde, 5 Ağustos Salı günü saat 14.00'te Belediye Encümen Toplantı Salonu'nda kat karşılığı ihale gerçekleştirilecek. Kat karşılığı ihalenin şartname ve eklerinin Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden temin edilebileceği gibi 0 (352) 222 70 00 numaralı telefondan da ayrıntılı bilgi alınabileceği kaydedildi. - KAYSERİ