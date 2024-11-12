Kocasinan\'da Modern Nikah Salonları Hayata Geçti

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Kocasinan Belediyesi, daha modern bir ortamda sunduğu hizmetlerle Kayseri'nin geleceğine katkı sağlamaya devam ediyor. Kayseri'nin yeni ve modern nikah salonunda çiftler, hayatlarının en güzel 'evet'ini artık çok daha şık ve ferah bir salonda söylüyor. Kayseri'ye ve Kocasinan'a yakışır bir nikah salonu kazandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sürpriz bir şekilde nikah törenlerine katılarak, çiftlerin en mutlu anlarına tanıklık ediyor.

Modern nikah salonunda kıydığı nikah törenlerinde, çiftlere hayatlarının en güzel başlangıcını yapma fırsatı sunan Kocasinan Belediyesi'nin her alanda vatandaşların yanında yer aldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Evlenen çiftlerin ve ailelerin mutlu zamanlarında yanlarında olmak bizleri mutlu ediyor. Vatanımızın birliğini muhafaza edecek, milletimizin bütünlüğünü koruyacak ve kutsal değerlerimize sahip çıkacak birer aile yuvası kurmalarını temenni ediyorum. Evlenen çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi.

"Modern nikah salonu, Kayseri'ye yakışan bir hizmet"

Yazlık ve kışlık mekan olarak iki farklı konseptte tasarlanan modern nikah salonunda, çiftler hayatlarının en mutlu 'Evet'ini çok daha modern bir ortamda söylediğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak bizler, yeni yuvaların kurulmasına vesile oluyoruz. Çiftlerimize, hayatlarının en mutlu anını yaşadıkları nezih bir ortam sunuyoruz. Geçen yıldan beri hizmette olan bu yeni nikah salonu, hem açık havada hem de ferah iç mekanlarda nikah işlemleri gerçekleştirmemize imkan sağlıyor. Kayseri'mize çok yakıştı. Çiftler, mutlu başlangıçlarına ve yeni hayatlarına burada 'Evet' diyor. Hemşehrilerimiz her zaman en iyi hizmeti hak ediyor. Gençlerimizin daha huzurlu ve mutlu yuvalar kurmaları için her zaman yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

Çiftler, nikah salonu için teşekkürlerini iletti

Modern nikah salonunda nikahlarını kıyan çiftler ise, "Bu özel ve mutlu günümüzde bizlere böyle nezih bir nikah salonu sunan ve böyle imkanlar sağlayan Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" şeklinde duygularını dile getirdi. - KAYSERİ