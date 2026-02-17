Başkan Çolakbayrakdar: "Huzurlu bir ramazan için tüm ekiplerimizle sahadayız" - Son Dakika
Başkan Çolakbayrakdar: "Huzurlu bir ramazan için tüm ekiplerimizle sahadayız"

Başkan Çolakbayrakdar: "Huzurlu bir ramazan için tüm ekiplerimizle sahadayız"
17.02.2026 12:57  Güncelleme: 12:59
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayının huzur ve güven içerisinde geçmesi için tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi. Başkan, etkinliklerin ve çalışmaların il sakinlerinin manevi duygularla dolu bir Ramazan geçirmelerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gelişi dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kayserililerin Ramazan ayını huzur, güven ve manevi bir atmosfer içerisinde idrak edebilmeleri için tüm hazırlıkların titizlikle tamamlandığını ifade etti.

Ramazan ayının paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin zirveye ulaştığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak düzenlenecek etkinlikler ve yürütülecek çalışmalarla ilimiz sakinlerinin huzurlu, bereketli ve manevi duygularla dolu bir Ramazan geçirmelerine katkı sunacaklarını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ramazan ayı denince aklımıza on bir ayın sultanı, rahmetin, mağfiretin ve bereketin ayı gelir. Manevi iklimin gönülleri sardığı bu mübarek ayda hayır çoğalır, bereket artar, Allah'ın rahmeti sağanak gibi gönüllere yağar. Kalpler yumuşar, gönüller birleşir; paylaşma, dayanışma ve karşılıklı anlayış en üst seviyeye ulaşır. Sevgi gönüllere dokunur, kardeşlik bağları daha da güçlenir. Bizler de belediye olarak Ramazan ayının bu eşsiz bereketini, feyzini ve manevi huzurunu hemşehrilerimizle birlikte yaşamak adına her zaman olduğu gibi önemli organizasyonlara imza atacağız."

İlimiz sakinlerinin huzur içerisinde bir Ramazan ayı geçirmeleri için en ufak ayrıntıyı dahi düşündüklerini kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'da bulunan cami ve mescitler sürekli olarak ekiplerimiz tarafından temizleniyor. Ramazan ayı öncesinde ekiplerimiz, Kocasinan'da bulunan bütün ibadethanelerin temizliğini tamamladı" şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını şehrimize, ülkemize, tüm İslam alemine ve insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini dileyerek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan

Son Dakika Yerel Başkan Çolakbayrakdar: 'Huzurlu bir ramazan için tüm ekiplerimizle sahadayız' - Son Dakika

