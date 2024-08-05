Kocasinan Belediyesi'nde Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi'nde Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kocasinan Belediyesi\'nde Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 18 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, Yunusemre Mahallesi'nde bulunan parka 'Şehit Turgay Basın Parkı' isminin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca, Talatpaşa, Saraybosna, Sancaktepe, Boztepe, Erciyesevler, Yeşilmahalle, Oymaağaç, Erkilet ve Şeker Mahallelerinde imar plan konuları da görüşüldü.

05.08.2024 17:08  Güncelleme: 17:09
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Kocasinan Belediyesi'nde Ağustos Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 18 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda, Yunusemre Mahallesi'nde bulunan parka 'Şehit Turgay Basın Parkı' isminin verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 18 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Başkan Çolakbayrakdar, başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Yunusemre Mahallesi'ndeki parka, 'Şehit Turgay Basın Parkı' ismi verildi. Şehit isimlerinin yaşatılmasının son derece anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Vatan toprağı için şehit düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum. Bu çerçevede hemşehrilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebilecekleri yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar yapıyoruz ve gönlümüzde taht kuran şehitlerimizin isminin yaşatılarak, geleceğe aktarılması konusunda gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Talatpaşa, Saraybosna, Sancaktepe, Boztepe, Erciyesevler, Yeşilmahalle, Oymaağaç, Erkilet ve Şeker Mahallelerinde imar plan konuları da görüşüldü.

Toplantı, Başkan Çolakbayrakdar'ın Ağustos ayı meclis toplantısında alınan kararların şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunmasıyla sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nde Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi'nde Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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