Kocasinan\'da Tayfun Caddesi Dönüşümü: Yeni Bir Yaşam Alanı

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Yunusemre Mahallesi'ndeki Tayfun Caddesi'nde gerçekleştirdikleri büyük dönüşümü paylaştı. Bu dönüşümün Kayseri için önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; Karadeniz Caddesi'nden başlayıp Alınteri Caddesi'ne kadar uzanan Tayfun Caddesi'nin, 50 yıllık hayali gerçekleştirmek adına yapılan imar hareketleri ve onlarca gecekondu yapının yıkılmasıyla genişletildiğini belirtti.

Tayfun Caddesi'ndeki dönüşümle birlikte, hem estetik hem de ulaşım açısından bölgedeki yaşam kalitesinin önemli ölçüde arttığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, projenin öncesi ve sonrası ile ilgili görsellerin gerçekleştirilen değişimin büyüklüğünü gözler önüne serdiğini söyledi. İmar hareketi ve gecekonduların yıkılmasıyla bölgenin daha nitelikli bir konuma ulaştığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "İnsanların mutlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan'ı hazırlamak için gayret ediyor ve yoğun çaba gösteriyoruz. Bu istikamette daha önce Yavuzlar Mahallesi olarak bilinen ve sonrasında mahallelerin birleşimiyle Yunusemre bölgesine dahil edilen bu bölgedeki önemli bir çalışmayı paylaşmak istiyorum. Gerçekleştirdiğimiz yol çalışması, uzun süredir beklenen bir ihtiyacı karşılamaktadır. Karadeniz Caddesi'nden başlayıp, yolun devamında gecekonduların bulunduğu ve yapılaşmaların imarsız olduğu, dolayısıyla yolun açılamayacak bir durumda olduğu bir alanda yapılan bu çalışma, büyük bir dönüşümün simgesidir. Burası, daha önce caddesi olan ancak genişliği son derece dar olan bir bölgeydi. Tayfun Caddesi üzerinde, onlarca gecekondunun istimlaki ve yıkılmasıyla birlikte altyapı çalışmaları tamamlandı ve yol yapımına başlandı. Bu bölgedeki hemşehrilerimizin uzun süredir beklediği bu projeyi bir an önce hayata geçirmek için büyük bir heyecanla asfaltlama çalışmalarını tamamladık. Karadeniz Caddesi'nden başlayarak, Ziyagökalp Mahallesi'ndeki Alınteri Caddesi'ne kadar uzanan Tayfun Caddesi'nin asfaltlama çalışmalarıyla modern hale dönüştü. Ayrıca bu cadde, Lokman Caddesi ile birleşerek önemli bir ulaşım yolu oluşturmuş oldu. Bu projede, kentsel dönüşüm ve kamulaştırma çalışmalarıyla mülkiyet sorunlarını çözerek bölgenin gelişimi için önemli adımlar attık. Bu çalışmalar, bölgedeki hayat kalitesinin artmasına imkan sağlayacak. Vatandaşlarımızın yaşamaktan keyif alacağı ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Özelikle imarsız yapıları, imar çalışmasıyla birlikte yıkılarak, yepyeni bir mahalleler inşa ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı her alanda daha güzel bir geleceğe hazırladıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ