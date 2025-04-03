Kocasinan'da Ulaşım ve Çevre Düzenlemesi Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Kocasinan'da Ulaşım ve Çevre Düzenlemesi Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Kocasinan\'da Ulaşım ve Çevre Düzenlemesi Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Kocasinan Belediyesi, Doğu Sanayi Mahallesi ile Kayabaşı Mahallesi'ni birleştiren 6373 Sokak'ta yapım, yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, projelerin bölgenin değerini artıracağını ve ulaşım ağını genişleteceğini belirtti.

03.04.2025 10:14  Güncelleme: 10:18
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Kocasinan Belediyesi, Doğu Sanayi Mahallesi'ni Küçük Sanayi Sitesi ve Kayabaşı Mahallesi'ne bağlayan 6373 Sokak'ta otopark, yol ve kaldırım yenileme ile çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ulaşıma yeni bir soluk kazandırmanın yanı sıra çevre düzenlemesiyle bölgenin değerine değer katacaklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla Doğu Sanayi bölgesinin çehresini değiştireceklerini söyledi.

Bahar mevsimiyle birlikte yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Vatandaşlarımızın isteklerini birebir dinliyor, elimizden geldiği ölçüde talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Kocasinan'da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Bu doğrultuda Argıncık Kayabaşı Mahallemizde yol yapım çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Otopark, kavşak, cadde ve bulvarlar gibi yatırımlarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda tamamlamış olduğumuz 95. Caddeyi, 6373 ile birlikte 6316 caddeye bağlayacak olan çevre düzenlemesi, kavşak ve bulvarın bölgenin trafik yükünü azaltacak. Her bir mahallemizde çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Kocasinan'ımızın gerek merkez mahallesinde gerekse kırsal mahallelerinde planlanmış çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hemşerilerimiz rahat olsunlar, her bir mahallemizin ihtiyaçlarını teker teker tamamlayıp, onların hizmetine sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Yapılan hizmetlerle bölgeyi olumlu yönde değiştireceklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalarla Kocasinan'ın hizmet standartlarını yükseltmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan'da Ulaşım ve Çevre Düzenlemesi Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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