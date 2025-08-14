Kocasinan\'da Yüzde 100 Ekolojik Pazar Açılıyor

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde, sağlıklı ürünlerin üretimini ve tüketimini teşvik amacıyla kurulan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar", 17 Ağustos Pazar günü açılıyor. İnsan ve toplum yararına çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Organik Pazar'da yer alan 30 çiftçinin her birinin sertifikalı olmasının ayrı bir değer ve önem taşıdığını vurgulayarak, doğal ürünlerin satıldığı pazarın Kayseri'de tek, Türkiye'de ise sayılı örneklerden biri olduğunu söyledi.

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar", bu yıl 13'üncü kez açılacak. Daha sağlıklı bir toplum, daha sağlıklı nesiller ve daha sağlıklı yarınlar oluşturmak amacıyla organik ürünlerin üretimi ile tüketimine destek veren Kocasinan Belediyesi, bu etkinliği her yıl hassasiyetle gerçekleştiriyor. "Ekolojik Pazar"da bu yıl, 500 dekarlık alanda ürünlerini yetiştiren 30 üretici, stantlarda organik ürünleri tüketicilerle buluşturacak.

Sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazarlar ve organik ürünlerden geçtiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Daha çevreci bir Kocasinan için çalışıyoruz. Daha güzel bir Kocasinan için, organik tarımın da içinde yer aldığı her türlü organizasyonu destekliyoruz ve bu organizasyonların her zaman yanındayız. Bizim insana hizmet eden belediyecilik anlayışımızın yanı sıra, en önemli görevlerimizden biri de insanımızın sağlığını korumaktır. Bu çerçevede, geleneksel hale getirdiğimiz organik pazarımızda satışa sunulacak doğal ürünlerimizin hepsi sertifikalıdır. Üretici ile tüketicinin buluştuğu pazarımızı 17 Ağustos Pazar günü hizmete açacağız. Tüm hemşehrilerimizi, sağlıklı yaşam için organik pazara davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 17 Ağustos Pazar günü açılacak olan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar", Erciyesevler Mahallesi'nde Kasım ayına kadar her hafta pazar günü, saat 07.00-17.00 arasında hizmet verecek. - KAYSERİ