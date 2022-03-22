Kocasinan, öğrencilerin başarılarını Erciyes gezisi ile taçlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocasinan, öğrencilerin başarılarını Erciyes gezisi ile taçlandırdı

22.03.2022 12:37
Kocasinan, öğrencilerin başarılarını Erciyes gezisi ile taçlandırdı

Kocasinan Belediyesi tarafından 'Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor' Projesi kapsamında PISA sınavında Kayseri ve Türkiye'yi temsil edecek olan öğrencilere moral sağlamak amacıyla Erciyes'e gezi düzenlendi.

Kocasinan Belediyesi tarafından 'Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor' Projesi kapsamında PISA sınavında Kayseri ve Türkiye'yi temsil edecek olan öğrencilere moral sağlamak amacıyla Erciyes'e gezi düzenlendi. Erciyes'te öğrencilerle bir araya gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin akademik projeler, farklı aktiviteler ve sosyal etkinliklerle gençlerin her zaman yanında olduklarını ve geleceğe yatırım yaptıklarını söyledi.

Başarılı olan öğrencileri, Erciyes gezisiyle ödüllendiren Başkan Çolakbayrakdar, gençlerle birlikte Erciyes'te bir araya geldi. Gençlerin sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, "Daha önceki kafileler, Kayseri'de yaşayıp da Erciyes'e gelmeyen öğrenci arkadaşlarımızdı. Sizler ise önümüzdeki PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sınavında hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil edeceksiniz. Bu konuda size güvenimiz tam ve başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin. Belediye olarak hayatın bütün kademelerinde yer alıyoruz. Özellikle çocuklar, gençler ve kadınlar adına projelerimiz ve yatırımlarımızda pozitif ayrıcalık yapıyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteği artırarak devam ettireceğiz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz ve çocuklarımız için yatırımlarımız devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin akademik projeler, farklı aktiviteler ve sosyal etkinliklerle gençlerin her zaman yanında olduklarını sözlerine ekledi.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise eğitim ve öğretime yönelik vermiş olduğu desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Kocasinan Belediyesi, hizmetleriyle hem kendi faaliyetlerini yürütüyor hem de eğitim, öğretim, sosyal, kültür gibi hayatın her alanında her zaman projeler üreterek, eğitime destek sağlıyor. Desteklerinden dolayı başta Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediyesi, 'Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor' Projesi kapsamında okullarında başarılı olan öğrencileri, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes gezisi ile ödüllendirdi. Kocasinan Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri Erciyes A.Ş. ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 'Kocasinan Okulları Zirvede Buluşuyor' Projesi kapsamında PISA sınavında Kayseri ve Türkiye'yi temsil edecek olan öğrenciler, Erciyes'te karın keyfini çıkardı. - KAYSERİ

Kocasinan, öğrencilerin başarılarını Erciyes gezisi ile taçlandırdı
Kocasinan, öğrencilerin başarılarını Erciyes gezisi ile taçlandırdı
Kocasinan, öğrencilerin başarılarını Erciyes gezisi ile taçlandırdı
Kocasinan, öğrencilerin başarılarını Erciyes gezisi ile taçlandırdı

YORUMLAR
500
Kocasinan'da Çanakkale ruhu tekrar yaşatıldı Kocasinan'da Çanakkale ruhu tekrar yaşatıldı Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı Final Kayseri Süper Amatör Küme Play Off Yarı Final

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Kayseri, Erciyes, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinan, öğrencilerin başarılarını Erciyes gezisi ile taçlandırdı - Son Dakika


Son Dakika
12:37 İstanbul'da 5 katlı bina yıkım devam ederken çöktü!
12:33 A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı maçı Alman hakem yönetecek!
12:24 İlyas Salman, yargılandığı davada hakim önüne çıktı: Ben muhalif bir insanım. Muhalif tavrımı belli etmeye çalıştım
12:16 Özgür Demirtaş asgari ücrete ne kadar zam olacağı hakkında konuştu: 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar
12:10 Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in pencere önünde yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı!
11:46 Son dakika: Bakan Vedat Bilgin: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:29 Ukrayna istihbaratından gündem olacak iddia: Sağlık sorunları yaşayan Putin'in yerine 'işkenceci' Bortnikov gelecek
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 12:56:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kocasinan, öğrencilerin başarılarını Erciyes gezisi ile taçlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement