Kocasinan, Tarihi Eserlerin Korunmasında Ödül Aldı - Son Dakika
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Kocasinan, Tarihi Eserlerin Korunmasında Ödül Aldı

Kocasinan, Tarihi Eserlerin Korunmasında Ödül Aldı

Kocasinan Belediyesi, 23. Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Arabidin Mescidi restorasyonu ile 'Uygulama' ödülü kazandı. Başkan Çolakbayrakdar, tarihi eserleri gelecek nesillere aktarmak ve kentsel dönüşüm projeleriyle yaşam kalitesini artırmak için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

24.11.2024 11:26  Güncelleme: 11:28
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Kocasinan Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen 23. Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda, Arabidin Mescidi restorasyon çalışması ile 'Uygulama' ödülüne layık görüldü. Muğla'da düzenlenen ödül törenine katılıp, ödülünü alan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, TKB tarafından verilen ödüllerde geleneğin değişmediğine belirterek, tarihi ve kültürel eserleri gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ulusal düzeyde yenilikçi projelerle bir ödül daha kazandıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; Türkiye genelinde yalnızca yedi belediyeden biri olmanın ayrı bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Kocasinan'ın yaşam kalitesini artırmak amacıyla kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirirken, tarihi yapılara da sahip çıkarak geleceğe aktardıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Tarihi değerlere değer kattık, bu yıl da Tarihi Kentler Birliği tarafından verilen ödüllerde geleneği bozmadık. Kocasinan Belediyesi olarak geçen yıl 'Başarı' ödülüyle başladığımız, 'Proje' ödülüyle devam ettiğimiz süreçte, son olarak 'Uygulama' ödülünü aldık. Bu ödül, Kocasinan Belediyesi'nin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmasının taçlandırılmasıdır. Yapmış olduğumuz çalışmalarda kültürel mirasımızı gün yüzüne çıkarmak, gelecek nesillere aktarmak, aynı zamanda bu yapıları fonksiyonel hale getirerek yeniden hayata kazandırmak ve vatandaşların hizmetine sunmak temel amacımızdır. Arabidin Mescidi, bu yıl 'Uygulama' ödülü kazandığımız projelerden biri oldu. Aslına uygun şekilde restore ederek yeniden günümüze kazandırdık. Erkilet Arabidin Mescidi, projemizin bir parçası olarak ayağa kalktı ve hizmete girdi. Bu bölgenin eski yaşanmışlığıyla, taş evleriyle, sokaklarıyla, kuru yapı sistemiyle bir mahalle olarak yeniden inşa edilmesi için çalışıyoruz. Elbette eski evlerin aynısı olması için uzun bir süreç ve titiz bir projelendirme gerekmektedir. İnşallah, aşama aşama Kadim Erkilet dokusunu yeniden şehrin kültür hazinesi olarak kazandırmış olacağız. Kültür mirasımıza sahip çıkmaya, tarihi eserlerimizi korumaya devam edeceğiz ve bizden sonraki kuşaklara aktaracağız. İnşallah yeni ödülleri, Kayseri'mize getirme noktasındaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak ilçede tarihi ve kültürel mirası aslına uygun şekilde restore ettiklerini ve son teknolojiyle donatarak vatandaşların hizmetine sunduklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocasinan, Tarihi Eserlerin Korunmasında Ödül Aldı - Son Dakika

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