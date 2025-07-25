Kocasinan Yaz Okulları, Çocukların Gelişimine Katkı Sağlıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz okullarında gerçekleştirilen faaliyetlere katıldı.

İlçenin 14 noktasında sürdürülen etkinliklerde çocuklarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, yaz okullarının çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra sosyal becerilerinin de artmasına katkı sağladığını söyledi. Çocuklarla sohbet edip yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, "Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini emanet edeceğimiz gençler için ne yapsak azdır" dedi.

Kocasinan yaz okullarıyla çocukların yaz tatillerini eğlenceli hale getirmeyi amaçladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Bu yaz döneminde Kocasinan Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün yaz spor okullarımızda yapılan faaliyetlere katıldık. İlçemizin farklı 14 noktasında basketbol, voleybol, futbol gibi çeşitli branşlarda çocuklarımızı sporla buluşturuyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın sosyalleşmelerini artıracak eğitimlerle de sporun yanında gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Tüm gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatillerini daha verimli ve keyifli geçirmeleri içindir. Spor yaparken hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Ailelerimizin bizlere emanet ettiği yavrularımıza en iyi şekilde sahip çıkıyor, onların güvenli ve sağlıklı ortamlarda gelişimlerine destek oluyoruz. Evlatlarımız, sportmen ve centilmen bir anlayış içerisinde yetişirken; diğer taraftan da milli, manevi ve ahlaki değerlerine sahip çıkan nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Gençlerimizin burada kazandığı aile ve dostluk ilişkileri de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Yapılan hizmetlerimiz, hemşehrilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Bütün gayretimiz; büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Yavrularımızın geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle yaz tatillerini bu şekilde verimli değerlendiren öğrencilerimizi kutluyor, eğitmenlerimizi de tebrik ediyorum. Çünkü özverili çalışmalarıyla gençlerimiz ve çocuklarımızla aralarında iyi bir sinerji oluşmuş" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında Kayserililere daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Yaz okulunda büyük bir keyifle hem eğlenen hem de öğrenen genç ve çocuklar da keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli vakit geçirdiklerini belirterek, spora verdiği önem ve yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ