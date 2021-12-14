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Kocasinanlı gençlerin ufkunu açan gençlik merkezi ile hayaller gerçek oluyor - Son Dakika

Kocasinanlı gençlerin ufkunu açan gençlik merkezi ile hayaller gerçek oluyor

14.12.2021 11:21
Kocasinanlı gençlerin ufkunu açan gençlik merkezi ile hayaller gerçek oluyor

Kocasinan Belediyesi, General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'yle gençlerin ve çocukların hayallerini gerçekleştiriyor.

Kocasinan Belediyesi, General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'yle gençlerin ve çocukların hayallerini gerçekleştiriyor. Bilimsel projelerle fark oluşturan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların ve gençlerin ufkunu açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı Gençlik Merkezi ile geleceğin mühendisleri ve pilotlarının yetişmesine katkı sunduklarını söyledi.

Kocasinan sınırlarındaki tüm okullardaki öğrencilerin düzenli olarak Gençlik Merkezi'ni ziyaret edip, eğitim aldıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Bilim ve teknolojiye ayrı bir önem veriyoruz. Gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri için hizmete sunduğumuz Gençlik Merkezi'nde fikir üreten, ufku geniş nesillerin yetişmesine katkı sunuyoruz. Tesisimizde sunduğumuz; Uzay ve Havacılık Atölyesinde model uçak ve insansız hava araçlarının nasıl yapılacağı ve simülasyon eğitimiyle de nasıl uçulacağı öğretiliyor. Ayrıca geleceğimizin teminatı yavrularımız, özel olarak tasarlanan Astronomi ve Uzay Bilimleri sınıfında ise gezegenler ve güneş sistemi hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi oluyorlar. Çocuklarımızın ufkunu açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı tesisimizde, gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA'lar ile robotlar, çağımızın teknolojisiyle yarışır hale gelmiştir. İnşallah geleceğin insansız hava araçlarını yapacak uçak mühendislerini ve bilim adamlarını yetiştireceğiz. Yapmış olduğumuz atölyeleri daha kapsamlı yaparak, milli ve yerli üretim sağlayacağız. Yavrularımızın geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bilim ve teknoloji alanında kendini geliştiren gençler ise İHA yapım teknolojisine ilişkin her aşamayı öğrendiklerini belirterek, böyle bir hizmetten dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kocasinanlı gençlerin ufkunu açan gençlik merkezi ile hayaller gerçek oluyor
Kocasinanlı gençlerin ufkunu açan gençlik merkezi ile hayaller gerçek oluyor
Kocasinanlı gençlerin ufkunu açan gençlik merkezi ile hayaller gerçek oluyor
Kocasinanlı gençlerin ufkunu açan gençlik merkezi ile hayaller gerçek oluyor

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Havacılık, Uzay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocasinanlı gençlerin ufkunu açan gençlik merkezi ile hayaller gerçek oluyor - Son Dakika


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