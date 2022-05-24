Kocasinanlı öğrenciler, Çanakkale yolcusu

Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Evlatlar Ecdat Yolunda' Projesi çerçevesinde okullarında başarılı olan öğrencilerin 3. kafilesi Çanakkale'ye uğurlandı. Çanakkale'de tarihe yolculuk edecek olmalarından dolayı büyük heyecan yaşadıklarını ve böyle bir imkanı kendilerine sunulasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden öğrenciler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Milli ve manevi değerlerle geleceğin Türkiye'sini inşa ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak başarılı olan liseli öğrencilerimizi Çanakkale'ye götürüyoruz. Bu çerçevede üçüncü kafilemizin de hayırla gidip, gelmelerini temenni ediyorum. Çanakkale bizim için çok önemlidir. Çanakkale, bu toprakların bizlere vatan olarak bırakılmasında en önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Ecdadımız, Çanakkale'de bedeller ödeyerek, bu toprakları bizlere vatan olarak bıraktı. Çocuklarımız oraya gittiklerinde ve orayı teneffüs ettiklerinde hayata bakış açıları daha farklı olacaktır. Bu proje yaptığımız çalışmaların en anlamlı olanlardan biridir. Gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik projelerimizi artırarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gezi ile ilgili düşüncelerini paylaşan öğrenciler de, "Çanakkale'ye gittiğimiz için çok mutluyuz. İlk defa Çanakkale'yi göreceğiz. Bundan dolayı çok heyecanlıyız. Bağımsızlık destanının yazıldığı Çanakkale'yi daha yakından tanıma fırsatı bulacağız. Bizlere böyle bir imkanı tanıdığı için başta Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Çanakkale'ye gidecek olmanın heyecanını yaşayan öğrenciler ise, aileleri ile vedalaştıktan sonra yola çıktı. - KAYSERİ