 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocatepe Camii'nin gökyüzü ile uyumu havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocatepe Camii'nin gökyüzü ile uyumu havadan görüntülendi

Ankara'nın önemli simgelerinden biri olan Kocatepe Camii'nin yüksek minaresi ve kubbesi, bulutlarla adeta dans edercesine bir araya gelerek gökyüzü ile uyum içinde görüntülendi.

Kocatepe Camii\'nin gökyüzü ile uyumu havadan görüntülendi
27.01.2024 - 09:32,  Güncelleme: 09:37
Abone Ol

Ankara'nın önemli simgelerinden biri olan Kocatepe Camii'nin yüksek minaresi ve kubbesinin, bulutlarla adeta dans edercesine bir araya gelerek gökyüzü ile uyumu havadan görüntülendi.

Ankara'nın en büyük cami olma özelliğini taşıyan Kocatepe Camii, etkileyici bir manzara ile gökyüzü ile buluştu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük camilerinden olan Kocatepe Camii'nin, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapımına 1967 yılında inşaatına başlandı. Ankara'nın Çankaya ilçesi Kocatepe Mahallesinde bulunan cami, 1987 yılında tamamlanarak dönemin Başbakanı Turgut Özal tarafından açılışı yapıldı. Mimar Sinan'ın mimari anlayışının taklit edildiği cami, ana mekan, dört yarım kubbe ve dört fil ayağı üzerine oturan bir merkezi kubbeden oluşur. Ayrıca cami, 88 metre uzunluğunda 4 minareye sahiptir. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ankara, Cami, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocatepe Camii'nin gökyüzü ile uyumu havadan görüntülendi - Son Dakika


09:52
Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49
ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46
Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07
Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06
İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55
Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41
Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33
Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti

Son Dakika
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
09:49 ABD'deki Teksas geriliminin nedeni ortaya çıktı! 25 eyaletten destek
09:46 Yasemin Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan oğlunun son durumundan bahsetti: Her şey yolunda
09:07 Kayserispor'da Burak Yılmaz sesleri
09:06 İstanbul'da son durum ne? Murat Kurum, elindeki son anketi paylaştı
08:55 Hakan Ural gözaltına alındığı söylentisini yalanladı: Aslanlar gibi evimdeyim
08:41 Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk işi taraftara seslenmek oldu
08:33 Polise mukavemet suçundan tutuklanan Atilla Taş tahliye oldu! ''Vefasız köftehorlar'' deyip sitem etti
08:26 İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
08:23 10 İlde Sibergöz-19 Operasyon! 33 Şüpheli Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 10:19:47. #1.12#
SON DAKİKA: Kocatepe Camii'nin gökyüzü ile uyumu havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement