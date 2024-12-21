Kök Hücre Uygulamalarında Etik Vurgusu - Son Dakika
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Kök Hücre Uygulamalarında Etik Vurgusu

Prof. Dr. Erdal Karaöz, kök hücre tedavisinin doğru hastalara uygulanmasının önemini vurguladı.

21.12.2024 23:26
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Prof. Dr. Erdal Karaöz: "Doğru hücreleri, doğru zamanda doğru hastaya uygulamak gerekiyor"

GAZİANTEP - Liv Hospital Gaziantep'te '2. Kök Hücre, Eksozom ve Somatik Hücre Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar' sempozyumu düzenlendi.

Liv Hospital Gaziantep tarafından düzenlenen 2. Kök Hücre, Eksozom ve Somatik Hücre Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar sempozyumu, Rejeneratif Tıp ve Kök Hücre Merkezi Direktörü Prof. Dr. Erdal Karaöz katılımıyla gerçekleştirildi.

"Doğru hücreleri, doğru zamanda doğru hastaya uygulamak gerekiyor"

Sempozyum hakkında bilgi veren Prof. Dr. Erdal Karaöz, "Kök hücre alanında gelişmeler oluyor. İyi ve kötü yönde oluşan gelişmeler var. Ne yazık ki, bilimsel ve etik olmayan eylem ve davranışlarda söz konusu. Özellikle kök hücrelerin ilgi alanındaki hasta grupları ki bunlar zaten günümüzde bildik yöntemlerle tedavi edilemeyen hastalardır, bilimsel ve etik çalışmayan kişi ya da gruplarca kolaylıkla istismar edilebilmektedir. Dolayısıyla, hastalar ya da aileleri hem maddi hem de manevi yönden zarar görmesi gibi durumlar söz konusu olabilmektedir. Doğru hücreleri doğru zamanda doğru hastaya uygulamak gerekiyor. Doğru hücre derken, Sağlık Bakanlığının ruhsat verdiği uluslararası standartlarda faaliyet gösteren ve uygun yöntemlerle üretilmiş hücreleri kastediyorum. Ülkemizdeki mevcut yasalara göre şayet siz bir hastanıza hücresel tedavi yöntemlerinden birini uygulayacaksanız, mutlaka Sağlık Bakanlığına başvurmanız ve onay almanız gerekmektedir. Amacımız, kök hücrenin bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde doğru hastalara, doğru zamanda doğru hücreleri kullanarak, doğru eller tarafından verilmesi ve onaylı olanlarının kullanılmasının gerekliliğini vurgulamaya çalışmaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kök Hücre Uygulamalarında Etik Vurgusu - Son Dakika

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