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Koku yapan kanala büyükşehir müdahale etti

Başkan Ahmet Akın, Yakupköy'e verdiği sözü tuttu

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yakupköy halkına verdiği kanal temizliği sözünü tuttu. Yıllardır kirliliği ve kötü kokusuyla hem vatandaşları rahatsız eden hem de çevre sağlığını tehdit eden kanal, BASKİ ekipleri tarafından temizleniyor.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ), Altıeylül ilçesi kırsal Yakupköy Mahallesi'nden geçen kanalda; detaylı bir ıslah ve temizlik çalışması başlattı. Çevre düzeni ve sağlıklı bir ekolojik döngü sağlamak adına gerçekleştirilen çalışmayla yazın koku ile sinek üretebilecek bölgelerin önüne geçilmesi hedefleniyor. 2 bin 500 metrelik dere yatağında sazlıkların ve otların ortadan kaldırılması adına titizlikle çalışmalarını yapan Büyükşehir Belediyesi'nin, kanalda gerçekleştirdiği ıslah ve temizlik çalışması yıllardır kirlik ve kötü koku sorunu yaşayan bölge halkını oldukça mutlu etti. Çalışmalar tamamlandığında, kanal pırıl pırıl akacak.

Yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduğunu dile getirerek Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkürlerini ileten Yakupköy Mahallesi sakinlerinden Mehmet Akşit "Yapılan dere temizliği bizim yararımıza. Kokulardan arınacağız. Kokuyor, hakikaten kokuyor" dedi.

"Sözünün eri Başkan Ahmet Akın"

Seçim sürecinden bu yana Başkan Ahmet Akın'ın, Yakupköy ile yakından ilgilendiğini ve kanalı temizleme sözü verdiğini ifade eden Muhtar Mehmet Yıkılmaz "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın, sözlerini tek tek yerine getiriyor. Bu kanal köyümüzün içinden geçiyor. Hayvan pisliği, lağım gibi mikrop barındırıyor ve koku yapıyor. Yıllardır biz bu çileyi çekiyoruz. Bu dere temizlenirse köylü rahat edecek. Vatandaş kokudan duramıyor şu anda. Burası temizlendiği zaman Yakupköy, Yakupköy olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız her istediğimizi yapıyor. Öncelikle muhtarlık odamızı yaptı, voleybol sahamızın tellerini değiştirdi. Şimdi de deremizi temizliyor. Önümüzde yapılacak işler var. Hepsinde yardımcı oluyor kendisi. Yakupköy halkı olarak onların adına ben Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sözünün eri bir insan. Ahmet Akın, herkese yakın" dedi.

"Dereyi baştan sona kadar temizlediler"

Yıllardır dere ıslahıyla ilgili bir çalışma yapılmadığını belirten Cihan Eryılmaz ise "Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz bu konuyla ilgili el attılar. Güzel oldu, gerçekten mikrop yatağıydı orası. Güzel bir hizmet, köy olarak verilen bu hizmetten memnunuz. Ahmet Başkan seçildiği gibi ivedilikle köy halkının sorunlarını ele aldı. Başarılar diliyorum kendisine. Köy halkı adına teşekkür ederim" diye konuştu.