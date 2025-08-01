Kolluk Gözetim Komisyonu 11. Toplantısını Aydın\'da Gerçekleştirdi

Kolluk Gözetim Komisyonu, 11. toplantısını İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam başkanlığında Aydın'da yaptı. Toplantıya kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, Kolluk Gözetim Komisyonu'nun Türkiye genelindeki çalışmaları ve yürütülen denetim süreçleri hakkında bilgi verildi.

Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, kolluk kuvvetlerine yönelik şikayetler, memnuniyet bildirimleri ve alınan disiplin kararlarına ilişkin istatistikleri paylaşarak, "Kolluğun en büyük zırhı silahı değil, hukuki bilgisidir" dedi.

Merkezi Kayıt Sistemi ile şeffaf denetim

Kolluk Gözetim Sistemi'nin en önemli yeniliklerinden birinin Merkezi Kayıt Sistemi olduğunu belirten Sağlam, vatandaşların şikayet ve memnuniyet bildirimlerinin bu sistem üzerinden hızlıca ilgili makamlara ulaştırıldığını vurguladı. Sisteme düşen tüm bildirimlerin analiz edildiğini ve bu kapsamda 14 ilke kararı alındığını ifade etti.

Sağlam, 6713 sayılı Kanun'un sadece kurumsal değil işleyiş anlamında da sistemi dönüştürdüğünü kaydederek, disiplin süreçlerinin daha şeffaf hale geldiğini ve kötü muamele iddialarında Cumhuriyet savcılarının süreci bizzat yürüttüğünü belirtti.

Türkiye genelinde 65 bin başvuru, Aydın'da yüzde 96 sonuçlanma oranı

Verileri paylaşan Sağlam, 2024 yılında Türkiye genelinde 65 bin 108 kayıt alındığını, bunların yüzde 87,2'sinin sonuçlandığını, 2025 yılında 15 Temmuz'a kadar ise 36 bin 309 kayıt alındığını ve bu kayıtların yüzde 44,8'inin sonuçlandırıldığını açıkladı.

Aydın ili özelinde ise 2024 yılında 796 kayıt alındığını, bunlardan yüzde 96,3'ünün sonuçlandığını söyledi. 2025 yılında ise 15 Temmuz'a kadar 410 kayıt alındığını, bunların yüzde 57,8'inin sonuçlandığını ifade etti.

Disiplin ve memnuniyet verileri açıklandı

Aydın'da 2024 yılında kolluk personeline yönelik 318, 2025 yılı içinde ise 81 disiplin cezası uygulandığını açıklayan Sağlam, aynı dönemde memnuniyet bildirimlerinin de arttığını söyledi.

2024 yılında 15 olayda 45 kolluk personeli için memnuniyet bildirimi alınırken, 2025'te 15 Temmuz'a kadar ki süreçte bu sayı 26 memnuniyet bildirimiyle 106 personele ulaştı.

Toplantıda ayrıca vatandaş memnuniyetinin artırılması, disiplin süreçlerinin daha hızlı yürütülmesi ve kolluk kuvvetlerinin hukuk çerçevesinde görev yapmasının önemi vurgulandı. - AYDIN