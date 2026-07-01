Köln Katedrali'ne Giriş Ücretli Oldu - Son Dakika
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Köln Katedrali'ne Giriş Ücretli Oldu

Köln Katedrali\'ne Giriş Ücretli Oldu
01.07.2026 12:33
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Köln Katedrali'ne giriş 12 euro oldu, ibadet edenler için ücretsiz seçenek mevcut.

Almanya'da UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve her yıl 6 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Köln Katedrali'ne giriş bugünden itibaren kişi başı 12 euro olarak ücretlendirildi. Katedrale ibadet etmek amacıyla gelenler ise ücret ödemeyecek.

Almanya'nın batısındaki Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Köln Katedrali'ni ziyaret etmek artık ücretli oldu. UNESCO Dünya Mirası listesinde olan ve her yıl 6 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Köln Katedrali'ne giriş için bugünden itibaren kişi başı 12 euro ücret ödenecek.

İbadet edenlere ücretsiz

Alınan karara göre, katedrale ibadet amacıyla gelen ziyaretçilerden giriş ücreti alınmayacak. Ayinlere katılan, dua eden veya mum yakan kişiler, turistlerin kullandığı batı kapısı yerine farklı bir girişten katedrale erişebilecek.

Almanya'daki çoğu kiliseye giriş ve ziyaret ücretsizken, Berlin Katedrali gibi bazı yapılar, 15 euro karşılığında yıllık giriş hakkı sunuyor.

Köln Katedrali'nin yıllık bakım masrafı 16 milyon euro

Geçtiğimiz aylarda kilise yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 157 metre yüksekliğindeki tarihi Köln Katedrali'ne girişler için 12 euro ücret alınacağı; bunun da bakım, güvenlik ve günlük işletme giderlerini karşılamak için kullanılacağı açıklanmıştı. Kilise yönetimi yıllık bakım maliyeti 16 milyon euroyu bulan Köln Katedrali'nin günlük giderinin ise 44 bin euro olduğunu bildirmişti. - KÖLN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köln Katedrali'ne Giriş Ücretli Oldu - Son Dakika

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