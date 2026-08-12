Kolombiya'da Deprem Bilançosu Ağırlaşıyor - Son Dakika
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Kolombiya'da Deprem Bilançosu Ağırlaşıyor

Kolombiya\'da Deprem Bilançosu Ağırlaşıyor
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7.4 büyüklüğündeki depremin ardından ölü sayısı 181'e, yaralı sayısı ise 1310'a yükseldi.

Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e, yaralananların sayısı ise bin 310'a yükseldi.

Kolombiya ülkenin Choco eyaletindeki San Jose del Palmar bölgesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, afetin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Kolombiya Başkentler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre; depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi. Ölümlerin 66'sının Pereira kentinde kayda geçtiği bildirilirken, ülke genelinde en az bin 310 kişinin yaralandığı aktarıldı. Evler ve kamu binaları dahil olmak üzere en az bin 865 yapının ciddi hasar gördüğü kaydedildi.

Kolombiya'da 7.4'lük depremin ardından olağanüstü hal ilan edilmişti

Kolombiya, merkez üssü ülkenin Choco eyaletindeki San Jose del Palmar bölgesi olan 7.4 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. Kolombiya Jeoloji Kurumu, depremin son 10 yılda ülkede kayda geçen en şiddetli sarsıntı olduğunu açıklamıştı. Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella felaketin ardından olağanüstü hal ilan ederek kapsamlı arama-kurtarma çalışmaları gerçekleştirme sözü vermişti. Kolombiya ordusu ve ulusal polis teşkilatı arama-kurtarma çalışmalarına destek için seferber edilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kolombiya'da Deprem Bilançosu Ağırlaşıyor - Son Dakika

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