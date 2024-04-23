Depremzede öğrenci: \'Artık binaların yüksek olmasını istemiyoruz\'

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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devralan depremzede öğrenci Eylül Nacar'ın, 'Yaşadığımız çok büyük depremden biz çocuklar çok etkilendiğimiz için artık binaların yüksek olmasını istemiyoruz' sözleri yürekleri ısıttı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını temsili olarak Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu 1/A sınıfı öğrencisi Eylül Nacar'a bıraktı. Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mulla Katık, Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu Müdürü Dilşat Davarcı, Öğretmen Züleyha Çolak, Eylül'ün Annesi Selin Nacar ve Babası Mustafa Nacar yer aldı.

Eylül Nacar, Vali Yılmaz'ın Osmaniye'de öncelikli hedefinin ne olduğu sorusu üzerine, "Binaların çok yüksek olmasını istemiyorum. Yaşadığımız çok büyük depremden biz çocuklar çok etkilendiğimiz için artık binaların yüksek olmasını istemiyoruz. Bir de binaların sağlam olmasını, daha çok yeşil alanın ve parkların olmasını istiyorum. Biz çocuklar bisiklet yolları istiyoruz. "dedi.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'i telefonla arayan Eylül, Başkan Çenet'e binaların yüksek olmaması, daha çok yeşil alan, park ve bisiklet yolları olması konusundaki taleplerini iletti. Eylül Nacar ziyaretin sonunda Vali olmanın kendisi için çok güzel bir duygu olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu söyledi. - OSMANİYE