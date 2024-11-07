Komşum Projesi ile Dayanışma - Son Dakika
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Komşum Projesi ile Dayanışma

Komşum Projesi ile Dayanışma

Erzincan Öğrenci Yurdu, ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıtarak sosyal sorumluluk bilincini güçlendirdi.

07.11.2024 10:27
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Erzincan Öğrenci Yurdu, sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmek amacıyla "Komşum Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi ve yaşlı ailelere yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Projeye katılan öğrenciler, yardımlaşmanın önemini yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Erzincan Öğrenci Yurdu, Komşum Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Yurdun yakın çevresinde ikamet eden ve yardıma ihtiyaç duyan yaşlı ve ihtiyaç sahibi aileler, öğrenci ve personelin katılımıyla ziyaret edilerek yemek yardımı ulaştırıldı. Etkinlikte Erzincan Kız Öğrenci Yurdu öğrencilerinden 8 kişilik bir grup yer aldı.

Gençlerin yardımlaşmanın ne kadar değerli bir bağ olduğunu anlamaları aynı zamanda toplum içindeki dayanışma ruhunu geliştirmeleri amaçlanan etkinlikte yurt yetkilileri, öğrencilere sosyal sorumluluk bilincini kazandırmanın önemine vurgu yaptı. Yetkililer, gençlerin yardımlaşma ve dayanışmanın gücünü bir arada yaşamasından duydukları memnuniyeti belirtti.

Söz konusu projede öğrenciler, hem değerlerine sahip çıkarak hem de toplum içindeki birlik ve beraberlik bilincini güçlendirerek etkinliğe katkı sağladı. Komşum Projesi'nin amacı olan yardımlaşma ve dayanışmanın gücünü vurgulayan etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Öğrenciler, bu anlamlı etkinlik aracılığıyla sosyal sorumluluk bilinci edinirken, birlik ve beraberliğin değerini bir kez daha hissettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

erzincan, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Komşum Projesi ile Dayanışma - Son Dakika

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