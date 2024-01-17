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Konak Belediyesi Temizlik Personeli Kayıp Cüzdanı Sahibine Teslim Etti - Son Dakika
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Konak Belediyesi Temizlik Personeli Kayıp Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

Konak Belediyesi'nde görevli temizlik işleri personeli Hüseyin Söğüt, görevi esnasında bulduğu ve içinde yüklü miktarda döviz olan cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdan sahibinin Gülcan Belçin İlhan olduğu tespit edildi ve içinde 100 sterlin, 120 Euro ve 320 TL nakit ile kredi kartları ve banka hesap kayıtları bulunan cüzdan kendisine teslim edildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, personelin bu örnek davranışı için onları kutladı ve ödüllendireceklerini belirtti.

Konak Belediyesi Temizlik Personeli Kayıp Cüzdanı Sahibine Teslim Etti
17.01.2024 - 20:01,  Güncelleme: 20:03
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Konak Belediyesi'nde görevli temizlik işleri personeli Hüseyin Söğüt, görevi esnasında bulduğu ve içinde yüklü miktarda döviz olan cüzdanı sahibine teslim etti.

304 Sokakta görev yapan belediye temizlik personelimiz Hüseyin Söğüt, çalışırken yolda içinde döviz ve Türk Lirası bulunan cüzdan buldu. Cüzdan sahibinin Gülcan Belçin İlhan isimli vatandaş olduğunun tespit edilmesi üzerine, İçinde 100 sterlin, 120 Euro ve 320 TL nakit ile kredi kartları ve banka hesap kayıtları olan cüzdan kendisine teslim edildi. Kaybettiği cüzdanına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan İlhan, temizlik personeli Söğüt'e teşekkür etti.

BAŞKAN BATUR: "PERSONELİMİZİ ÖDÜLLENDİRECEĞİZ"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da görevi sırasında bulduğu cüzdanı sahibine ulaştıran personellerini, bu davranışından ötürü kutladı. Daha önce de benzer olayla karşılaştıklarını ve personellerinin yine aynı şekilde buldukları paraları sahipleriyle buluşturduğunu belirten Başkan Batur, "Sahada görev yapan personellerimiz bu durumlarla zaman zaman karşılaşıyorlar. Bu olayda da personelimiz gereken duyarlılığı gösterip, cüzdanı sahibine ulaştırmış. Kendisini gönülden kutluyorum. Bu yapılan örnek davranışın karşılığı olarak çalışma arkadaşımıza gerekli ödüllendirmeyi yapacağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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