Kontakt Lens Satışı Tartışma Yarattı

İnternetten kontakt lens satışının önünü açan yasal düzenleme optik sektöründe tepki çekti. Sektörde yaşanan bu tepkilerin ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda (TİTCK) görev değişikliği yaşandı.

TİTCK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar'ın görev süresinin son günlerinde yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle kontakt lenslerin belirli şartlar altında internet ortamında satışına imkan tanıyan düzenleme yürürlüğe girdi. Söz konusu değişiklik, optik sektörü ve meslek örgütleri tarafından halk sağlığı, hasta güvenliği ve mevcut mevzuat açısından yoğun şekilde eleştirildi. Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği başta olmak üzere çok sayıda sektör temsilcisi, düzenlemenin 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun'un temel ilkeleriyle uyuşmadığını belirterek, hukuki süreci başlatacaklarını açıkladı.

Dikkat çeken bir diğer husus ise internetten kontakt lens satışına izin veren düzenleme, geçmiş yıllarda internetten kontakt lens satışına karşı olan TİTCK'nin yıllardır savunduğu halk sağlığı yaklaşımıyla çelişen bir adım olarak değerlendirildi. Optik sektöründe yaşanan bu tepkilerin ardından TİTCK'da görev değişikliği yaşandı. Prof. Dr. Ahmet Ayar'ın yerine yayımlanan yönetmelik değişikliğinden hemen sonra başkan olarak Hüseyin Çelik atandı.

Sektör temsilcileri, yeni yönetim döneminde halk sağlığını önceleyen 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun'un ruhuna uygun ve meslek örgütlerinin görüşlerini dikkate alan yeni bir değerlendirme sürecinin başlatılmasını ve tartışmalı düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini bekliyor. Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği (TOGB), 3 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye sert tepki gösterdi. Birlik tarafından yapılan basın açıklamasında, söz konusu değişikliğin mevcut yasal düzenlemelerle çeliştiği belirtilerek, düzenlemeye karşı hukuki sürecin vakit kaybedilmeksizin başlatılacağı açıklandı. TOGB, yapılan değişikliğin yalnızca optisyenlik mesleğini değil, aynı zamanda toplumun göz sağlığını da doğrudan ilgilendirdiğini belirterek, 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun'un temel ilkelerine ve Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı bir durumun ortaya çıktığını ifade etti. Basın açıklamasında, internet üzerinden kontakt lens satışına izin verilmesinin mevcut mevzuatta yer alan yasaklayıcı hükümlerle açık şekilde çeliştiğine dikkat çekildi. Birlik, optisyenlik müesseselerinin yalnızca ticari işletmeler olarak değerlendirilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, optisyenlerin sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizdi.

Kontakt lenslerin internetten satışına imkan tanıyan düzenlemenin ardından optik sektöründe en çok konuşulan konu, bu kararın hangi bilimsel, hukuki ve sektörel değerlendirmeler sonucunda alındığı oldu. - DİYARBAKIR