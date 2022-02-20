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Kontrolden çıkan çöp kamyonu refüje çıktı - Son Dakika

Kontrolden çıkan çöp kamyonu refüje çıktı

20.02.2022 01:04

Kontrolden çıkan çöp kamyonu refüje çıktı Sinop'ta belediyeye ait çöp kamyonu, kontrolünü kaybederek refüje çıktı.

Kontrolden çıkan çöp kamyonu refüje çıktı

SİNOP - Sinop'ta belediyeye ait çöp kamyonu, kontrolünü kaybederek refüje çıktı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Sinop- Ayancık yolu Korucuk mevkisinde meydana geldi. Sinop Belediyesi'ne ait 57 AU 599 plakalı çöp kamyonu, Atatürk Devlet Hastanesi bölgesinden Sinop istikametine seyir halindeyken üst geçitten dönmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. Olayda herhangi bir yaralanma ve maddi hasar meydana gelmedi. Bölgeye sevk edilen kepçe yardımıyla kamyon, çıktığı kavşaktan inerek görevine devam etti.

(BŞ-OSM-MA-Y)

Kontrolden çıkan çöp kamyonu refüje çıktı
Kontrolden çıkan çöp kamyonu refüje çıktı
Kontrolden çıkan çöp kamyonu refüje çıktı
Kontrolden çıkan çöp kamyonu refüje çıktı
Kontrolden çıkan çöp kamyonu refüje çıktı
Kontrolden çıkan çöp kamyonu refüje çıktı

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Devlet Hastanesi, Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kontrolden çıkan çöp kamyonu refüje çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan çöp kamyonu refüje çıktı - Son Dakika
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