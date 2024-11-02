Motosiklet Bariyerlere Çarptı, Sürücü Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Motosiklet Bariyerlere Çarptı, Sürücü Yaralı

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Çorum'da motosikletin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

02.11.2024 00:50
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Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü ölümden döndü

ÇORUM - Çorum'da kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ölümden döndü.

Kaza, Çorum- Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine seyir halinde olan Fatih Pilgir yönetimindeki motosiklet, Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Motosiklet Bariyerlere Çarptı, Sürücü Yaralı - Son Dakika

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