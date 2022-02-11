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Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

11.02.2022 20:51

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Durak Mahallesi Çevre Yolu Caddesi Barış Manço üst geçidi yanında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, B.Ç. yönetimindeki 42 GA 937 otomobil ile aynı istikamete giden K.B. idaresindeki 43 HG 759 plakalı otomobile, ardından da elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan B.Ç., 112 Acil Servisi tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

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Tavşanlı, Otomobil, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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