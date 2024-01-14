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Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 1 ölü - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 1 ölü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen kazada, Handan Ustaoğlu yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak su kanalına uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç vinç yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 1 ölü
14.01.2024 - 22:10,
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Kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu: 1 ölü

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kontrolden çıkarak su kanalına uçan otomobilin sürücüsü Handan Ustaoğlu hayatını kaybetti.

Kaza, Köyceğiz ilçesi Hamit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Handan Ustaoğlu yönetimindeki 34 BSM 425 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yolun kenarında bulunan su kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanalda ters dönen araç vinç marifetiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Araç içerisinde sıkışan sürücünün, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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