Konuralp Antik Kenti'nde Kazı ve Seyir Terası Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Konuralp Antik Kenti'nde Kazı ve Seyir Terası Çalışmaları Devam Ediyor

Konuralp Antik Kenti\'nde Kazı ve Seyir Terası Çalışmaları Devam Ediyor

Düzce'nin önemli kültürel miraslarından biri olan Konuralp Antik Kenti'nde, kazı çalışmaları ve yeni seyir terası inşası hız kesmeden sürüyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün liderliğinde, tarihi dokuya tanıklık edecek ziyaretçiler için estetik ve işlevsel yenilikler yapılıyor.

05.05.2025 09:41  Güncelleme: 09:43
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Düzce'nin önemli kültürel miraslarından biri olan Konuralp Antik Kenti'nde kazı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ziyaretçilere tarihi dokuya tanıklık etme imkanı sunan Antik Tiyatro'da bir yandan kazı çalışmalarının yanı sıra, seyir terasındaki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün dünya mirasına kazandırmak için gayret gösterdiği Konuralp Antik Kenti'nde bahar mevsimi ile birlikte çalışmalar hız kazandı. Bir yandan kazı çalışmalarının devam ettiği Antik Kent'te diğer yandan ziyaretçilerin tarihi atmosferi daha yakından hissedeceği seyir terası oluşturuluyor. Seyir terası çalışmaları kapsamında ahşap oturma alanları ve yürüyüş yollarındaki çalışmalarda sona gelindi. Bu yenilikle birlikte Antik Kent hem estetik hem de işlevsel açıdan zenginleşerek yerli ve yabancı turistler için çekim merkezi haline gelecek.

Kısa sürede tamamlanması planlanan seyir terası ziyaretçilerin hizmetine sunulacak.

Destek temizlik işlerinden

Öte yandan devam eden kazı çalışmalarına Düzce Belediyesi birimleri de hafta sonları destek vermeye devam ediyor. Bu hafta sonu Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli personeller Konuralp Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına destek verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Faruk Özlü, Konuralp, Belediye, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konuralp Antik Kenti'nde Kazı ve Seyir Terası Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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