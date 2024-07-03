Konut Kiralarına Yeni Düzenleme: Kira Artışı TÜFE\'ye Göre Belirlenecek

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Konut kiralarına uygulanan yüzde 25 zam sınırının kalkmasıyla birlikte, yeni kira artış oranı Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenecek. Prof. Dr. Umut Yeniocak'ın yaptığı açıklamaya göre, bu değişiklik kiracılar için ciddi kira artışlarını beraberinde getirecek.

Yeni düzenlemeye göre, ev sahipleri yeni kira sözleşmelerinde artık son 12 aylık TÜFE ortalamasına göre zam belirleyebilecek. Bu da 10 bin lira olan bir kira bedelinin 16 bin 251 liraya yükselmesi anlamına geliyor. Ancak, kira hukuku açısından kiracıların tahliyesi için gerekli sebepler değişmedi. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Yeniocak, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede kiracıların bir anda yüzde 25'ten yaklaşık 2,5 katlık bir kira artışı ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek bilgilendirmelerde bulundu.

Tahliye sebepleri bakımından farklılık yok

Prof. Dr. Yeniocak, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Konutlara uygulanan yüzde 25 kira zam sınırı kalktı. Kirada yeni zam oranı ise bugünkü rakamlarla yüzde 62,5 oldu. Yani kiracılar bir anda yaklaşık 2,5 katlık bir kira artışı ile karşı karşıya. Söz konusu durum ev sahibi ve kiracı arasındaki davaları arttırabilir. Şu an itibariyle yüzde 25 zammın kalkması kanundaki tahliye sebepleri bakımından bir farklılık ortaya çıkarmaz. Kiracı, sözleşmede yer alan zam oranını uyguladığı takdirde evinden çıkartılamaz" dedi.

Davalar ve icra takipleri yeniden artabilir

Hukukçular, yüzde 25 zam sınırı nedeniyle mahkemede karşı karşıya gelen ev sahibi ve kiracıların, bu kez de yüksek zam oranları nedeniyle aynı duruma düşebileceğini belirtiyor. Davalar ve icra takiplerinin yeniden artabileceği uyarısında bulunuyorlar.

Prof. Dr. Yeniocak, yüzde 25 kira sınırının kalkmasının, ev sahiplerinin hemen ek bir ödeme ya da ek bir zam talep edebilmeleri anlamına gelmediğini vurguladı. "Kira artışını TÜFE oranından daha fazla yapmak isteyen ev sahibi karşısında, kiracı ev sahibinin istediği artışı hukuken yapmak zorunda değildir" dedi. Öte yandan, yüzde 25 kira sınırından kaynaklı doğan ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları için zorunlu arabuluculuk sistemi devam ediyor. Mahkemeye gitmeden önce zorunlu olarak arabulucuya başvurma uygulaması halen yürürlükte. - İSTANBUL