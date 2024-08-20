Konya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Tamir Aracı İle Hizmet Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Konya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Tamir Aracı İle Hizmet Veriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Tamir Aracı İle Hizmet Veriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede bisiklet tamircisi olmayan mahallelere, bisiklet tamir aracı 'Bisbulans' ile hizmet veriyor. Bisbulans aracı sayesinde tamir edilmeyi bekleyen bisikletler tekrar kullanıma kazandırılıyor.

20.08.2024 13:39  Güncelleme: 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede bisiklet tamircisi olmayan mahallelere, bisiklet tamir aracı "Bisbulans" ile hizmet veriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 635 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye'de açık ara önde olan Konya'da "Bisbulans" adlı bisiklet tamir aracı ile 31 ilçede hizmet vermeye başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bisiklet Şehri Konya"da yine örnek bir uygulamayı hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bisiklet tamircisi olmayan mahallelerimizde çocuklarımızın bisiklet bakımlarını yapmak için yola çıktık. Bisiklet yolları, bisiklet tramvayı, bisiklet tamir istasyonlarından sonra yeni uygulamamız, bisiklet şehri Konya'mız ve bisikletine bakım yapılan çocuklarımız için çok değerli" dedi.

"Bisikletleri tamir ederek tekrar kullanıma kazandırıyoruz"

Bisbulans ile çocukların ve vatandaşların tamir ettiremedikleri bisikletlerin, tamir edilerek tekrar kullanılabilir hale getirildiğini ifade eden Başkan Altay, şunları kaydetti: "Bisiklet Şehri Konya'mızda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bu konudaki farkındalığı artırmak için çaba sarf ediyoruz. Bisiklet kullanımını ne kadar çok artırabilirsek, hem şehrimize hem de ülkemize ekonomi, çevre ve sağlık gibi başlıklarda o kadar katkı sağlamış oluruz. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz mobil bisiklet tamir aracımız Bisbulans ile 31 ilçemizde tamir edilmeyi bekleyen bisikletleri tamir ederek tekrar kullanıma kazandırıyoruz. Bisbulans aracımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Vatandaşlar ve çocuklar Başkan Altay'a teşekkür etti

Derbent Çiftliközü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Taşçı, proje sayesinde bisikletini tamir ettirmek isteyen birçok çocuğa ulaşıldığını, ihtiyaçların karşılandığını belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Bisikletlerindeki çeşitli arızaları tamir ettiren çocuklar da bisikletlerine artık gönül rahatlığıyla bineceklerini söyledi. Tamir edilen bisikletlerine tekrar binebilmenin mutluluğu yaşayan çocuklar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkürlerini iletti.

Torununun bisikletini tamir ettiren mahalle sakinlerinden Hüseyin Eren de "Kullanılmayan bisikletler kullanılır hale geldi. Çocukları sevindirdiniz. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bisikletlerin tamir ihtiyacını karşılayacak şekilde gerekli malzemeler ile donatılan Bisbulans aracı ile bisikletlerin fren, vites, zincir, koltuk, lastik, akort, jant gibi tamir ve bakımları, parça değişimleri gerçekleştiriliyor. Araç üzerinde bulunan güneş panelleri, araç içerisinde bulunan hava kompresörün enerji ihtiyacını karşılıyor. Aracın sağ tarafında bulunan açılır kapanır tente sistemi de tamir esnasında gölgeleme sağlıyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, konya, Ulaşım, Çevre, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Tamir Aracı İle Hizmet Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:40 Ankara’da orman yangını Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı
14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
14:16 Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe Akrabalar gözaltında Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
11:33 Putin, Çeçenistan’da kendisine hediye edilen Kur’an-ı Kerim’i öptü Putin, Çeçenistan'da kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i öptü
07:57 Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
01:16 Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 16:15:31. #1.11#
SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Tamir Aracı İle Hizmet Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement