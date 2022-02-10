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Konya Büyükşehir gece otogarda bekleyen yolculara çorba ikram etti - Son Dakika

Konya Büyükşehir gece otogarda bekleyen yolculara çorba ikram etti

10.02.2022 09:09
Konya Büyükşehir gece otogarda bekleyen yolculara çorba ikram etti

Konya Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle Konya bağlantı yollarının kapalı olmasından dolayı gece otogarda bekleyen yolculara sıcak çorba ve kumanya ikramında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle Konya bağlantı yollarının kapalı olmasından dolayı gece otogarda bekleyen yolculara sıcak çorba ve kumanya ikramında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle otogarda beklemek zorunda kalan yolculara çorba ve kumanya ikram etti. Dün gece saatlerinde Konya ve çevresinde yeniden etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya'yı çevre illere bağlayan yollarda geçici süreliğine ulaşım sağlanamazken şehirlerarası otobüs seferi yapan otobüsler de Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde beklemek zorunda kaldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolların açılmasını bekleyen yolculara sıcak çorba ve kumanya ikramında bulundu. Vatandaşlar çorba ikramından dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - KONYA

Konya Büyükşehir gece otogarda bekleyen yolculara çorba ikram etti

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Büyükşehir Belediyesi, Fırtına, Konya, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Konya Büyükşehir gece otogarda bekleyen yolculara çorba ikram etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya Büyükşehir gece otogarda bekleyen yolculara çorba ikram etti - Son Dakika
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