Konya Büyükşehir Belediyesi Gaziler için Kamp Programı Düzenledi - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesi Gaziler için Kamp Programı Düzenledi

Konya Büyükşehir Belediyesi Gaziler için Kamp Programı Düzenledi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Gaziler Engelli Spor Kulübü bünyesindeki Gazi Polis Özel Harekat mensupları için kamp programı gerçekleştirdi.

30.08.2024 14:51  Güncelleme: 14:52
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Gaziler Engelli Spor Kulübü bünyesindeki Gazi Polis Özel Harekat mensupları için kamp programı gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taşkent Atabey Gençlik Kampı'nda gazi Polis Özel Harekat mensuplarına moral vermek amacıyla düzenlenen program 3 gece 4 gün sürdü. Çeşitli şehirlerden gelen gaziler, rehabilitasyon amacıyla ok atma, doğa yürüyüşü, denge oyunu ve açık hava sineması gibi etkinliklerle, dolu dolu bir kamp programı geçirdi.

"Bizler bu vatanı karşılıksız sevdik"

Gaziler Engelli Spor Kulübü Başkanı Gazi Ömer Kula, kamp programının kendileri için çok verimli geçtiğini belirterek, "Buradaki imkanlar, bu vatan için bedel ödeyen gaziler için mükemmel. Buna benzer uygulamalarla kendimizi çok rahatlamış hissediyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin gazilerimizin sosyal hayata rehabilitasyonu amacıyla düzenlediği bu kamp çalışması bizleri çok mutlu etti. Şehit olmayı göze alamayan gazi olamaz. Bizler bu vatanı karşılıksız sevdik, bizler bu vatan için kol verdik, bacak verdik ama yıkılmadık dimdik ayaktayız" dedi.

"Gaziler unutulursa, maziler de unutulur"

2016 yılında Şırnak'ta yaralanan gazi Salim Öğüt, program sayesinde sosyalleşme imkanı bulduklarını belirterek, "Bu işte emeği olan bütün arkadaşlara, özellikle Konya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Burası mükemmel bir yer. Burayı kim keşfetmişse, bizi buraya kim getirmişse Allah ondan binlerce kez razı olsun. Bu gibi kampların devamı gelirse bizler de yaşama biraz daha kuvvetli bağlanabiliriz diye düşünüyorum. Gaziler unutulursa, maziler de unutulur" diye konuştu.

Suriye'deki görevi sırasında yaralanarak gözlerini kaybeden gazi Koray Tunçel de kampın çok doğal ve güzel bir ortama sahip olduğunu ifade ederek, "Burada hem kamp çalışanlarına hem de Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bu hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Etkinliklerin her katılımcının fiziksel durumu gözetilerek hazırlandığını ve kampta zamanlarının dolu dolu geçtiğini dile getiren gazi Necmi Ketenci ise, "Çok mutlu olduk, her şey mükemmel, tam bizim istediğimiz gibi, hiçbir eksiğimiz yok. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Gazi Halil Arı da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek, kamp süresince çok mutlu olduklarını ve kafa dinlediklerini söyledi.

Başkan Altay gazilere teşekkür etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehit ve gazilerin milletimizin gönlünde çok büyük bir değere sahip olduğunu belirterek, vatan için can veren şehitleri ve kendini feda eden gazileri daima minnetle, şükranla andıklarını söyledi. Belediye olarak düzenledikleri kampa katılan tüm gazilere teşekkür eden Başkan Altay, gazilerin kamptan mutlu ayrılmasının kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, her zaman gazilerin, gazi ve şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya Büyükşehir Belediyesi Gaziler için Kamp Programı Düzenledi - Son Dakika

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