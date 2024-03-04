Konya'da 1 milyon 649 bin 704 seçmen 5 bin 365 sandıkta oy kullanacak
KONYA - Konya Valisi Vahdettin Özkan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Konya'da 1 milyon 649 bin 704 seçmenin 5 bin 365 sandıkta oy verme işlemini gerçekleştireceğini ifade etti.
Vali Vahdettin Özkan, yaklaşan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri ve genel asayiş, suç ve suçlular ile mücadelede son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirten Vali Özkan, "Seçim güvenliğine ilişkin seçim güvenlik toplantılarını yapıyoruz. Seçimlerle ilgili kolluk birimlerinin kim nerede görev yapacak planlamaları yapıldı, kaymakamlıklara gönderildi. Konya'da 1 milyon 649 bin 704 seçmen 5 bin 365 sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirecek. Seçimlerde 6 bin 437 polis, 2 bin 326 jandarma olmak üzere toplam 8 bin 763 personel, toplam bin 346 araç ile görev başında olacak" ifadelerini kullandı.
Suç ve suçlularla mücadele
Konya'da emniyet ve jandarma bölgesinde meydana gelen asayiş olayları, suç ve suçlu ile mücadeledeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Özkan, son 9 ayda malvarlığına karşı işlenen, evden hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlarda aydınlatma oranının yüzde 91 olduğunu, 59 cinayet olayının ise tamamının aydınlatıldığını, son 2 ayda hapis cezalı aranan 846 kişinin yakalandığını ifade etti. Özkan, "İl Jandarma Komutanlığınca 17 Ocak 2024 tarihinde icra edilen operasyonda Çumra ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından kiralanan depolardan 1 Kasım 2023 tarihinde buğday çalınması olayı ile ilgili 11 şüpheli yakalanmış, 3'ü tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol almıştır. Sarayönü ilçesinde 29 Ocak 2024 günü, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı olayında, 2 bin 430 adet sikke ve 164 adet tarihi obje ele geçirilmiş, yakalanan 3 şüpheli adli kontrol almıştır. Son 2 ayda, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, 8 yağma olayında yakalanan 24 şüpheli şahıstan 11'i tutuklanmış, motosiklet hırsızlığı olaylarında 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, piyasa değeri toplam 190 bin TL olan 5 adet motosiklet bulunarak sahiplerini teslim edilmiştir. Yapılan 98 kayıp şahıs müracaatında 91 şahıs bulunmuş, 8'inin aranmasına devam edilmektedir. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda da 46 aranan şahıs yakalanmış, 15 şahıs tutuklanmıştır" dedi.
Terör, narkotik ve suç örgütü operasyonları kararlıkla devam ediyor
Vali Vahdettin Özkan, son 2 ayda düzenlenen terör, narkotik ve organize suç örgütü operasyonları hakkında bilgiler verdi. Özkan, PKK, DAEŞ ve FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik 11 terör operasyonu düzenlendiğini, 50 şüphelinin gözaltına alındığını, 8'inin tutuklandığını söyledi. Vali Özkan, narkotik ekiplerinin çalışmalarında ise 279 operasyon yapıldığını, bin 373 kişinin gözaltına alındığını, 209 şüphelinin tutuklandığını kaydetti. Özkan, operasyonlarda 20 kilo 370 gram esrar, 2 kilo 548 gram eroin, 7 kilo 620 gram metamfetamin ve 120 bin 787 adet sentetik ecza ele geçirildiğini belirtti. Organize suç örgütleri ile mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Özkan, 28 operasyon düzenlendiğini, 29 şüphelinin tutuklandığını ifade etti.
Konya'da Geçici Koruma Altındaki Yabancı Sayısı: 120 bin
Konya'daki göçmenlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Konya Valisi Vahdettin Özkan, Geçici Koruma Altındaki Suriyeli sayısının 120 bin 356 olduğunu, İkamet İzni ile kalan 8 bin 544 ve Uluslararası Koruma çerçevesinde kalan 13 bin 508 kişi olmak üzere toplam göçmen sayısının 142 bin 408 olduğunu belirtti. Özkan, 2023 yılında 1.827, 2024 yılının ilk 2 ayında 117 düzensiz göçmen yakalandığını kaydetti. Göçmenlerle ilgili son 9 aydaki 57 operasyonda 26 organizatörün tutuklandığını ifade ederek, İl Emniyet Müdürlüğünce Göçmen Kaçakçılığı suçundan 14, Organ Doku Ticareti suçundan 2 adli işlem tesis edilerek yakalanan 19 şüpheliden 11 'i tutuklandığını ve bu dosyalar kapsamında 7 aracın trafikten men edildiğini sözlerine ekledi.
Toplantıya, Vali Vahdettin Özkan, Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, Vali Yardımcısı M. Sait Arcaklıoğlu, 31 İlçe Kaymakamı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut katıldı.
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