Konya'da 12. Sınıf Öğrencilerine 4 Bin Lira Eğitim Desteği - Son Dakika
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Konya'da 12. Sınıf Öğrencilerine 4 Bin Lira Eğitim Desteği

Konya\'da 12. Sınıf Öğrencilerine 4 Bin Lira Eğitim Desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, 12. sınıf öğrencilerine yönelik sağlanan 4 bin liralık nakdi desteğin ilk ödemesini gerçekleştirdi. Başkan Altay, bu yardımla eğitimde fırsat eşitliğini hedeflediklerini belirtti.

14.01.2025 14:49  Güncelleme: 14:52
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde örgün ve yaygın eğitim alan 12. sınıf öğrencilerine sağlanacak 4 bin liralık nakdi desteğin ilk ödemesi gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve gençlerin geleceğe daha güçlü hazırlanmalarını desteklemek amacıyla eğitim yardımının hayata geçirildiğini ifade etti. Geleceğimizin teminatı olan gençlerin eğitim hayatlarında yanlarında olarak onlara destek vermeyi çok önemsediklerini kaydeden Başkan Altay, "Gençlerimizin başarıları, şehrimizin ve ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimize maddi destek sağlayarak üzerlerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yapacağımız destekten 15 bin 503 öğrencimiz yararlanıyor. Öğrencilerimize bu yıl vereceğimiz desteğin ilk ödemesi olan 2 bin lirayı hesaplarına yatırdık. İkinci ödemelerini de Nisan ayında yapacağız. Gençlerimiz güzel günlerde kullansın. Eğitim alanında yeni projeler ve yardımlarla öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da 12. Sınıf Öğrencilerine 4 Bin Lira Eğitim Desteği - Son Dakika

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