Konya\'da 2024\'ün ilk bebeği dünyaya geldi

Konya'da 2024 yılının ilk bebeği 3 kilo 750 gram olarak dünyaya gelen "Amine" bebek oldu.

Konya'da Kezban ve Halil İbrahim Uyanık çifti, üçüncü çocukları olan Amine bebeğe 2024 yılının ilk dakikalarında kavuştu. Amine bebek, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde saat 00.01'de normal doğumla 3 kilo 750 gram ağırlığında dünyaya geldi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ile birlikte yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Amine bebeği ve ailesini ziyaret ederek, aileye hediye verdi.

"2024'ün huzur ve istikrar yılı olmasını temenni ediyorum"

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Amine bebeğe ve ailesine sağlık, sıhhat dileyerek, Sağlık Müdürlüğüne, hastane yönetimine, hekimlere teşekkür etti. Vali Özkan, sağlıkta, sıhhatte 2024 yılının huzur ve istikrar yılı olmasını temenni ederek, "2023 yılında hem Konya'mızda hem memleketimizde hem de bütün dünyayı etkileyen sevindirici ve bazen de bizi müteessir eden hadiseler yaşadık. 2024 yılında bütün dünyada, bütün insanlıkta, ülkemizde ve hassaten şehrimizde, Konya'mızda huzur ve istikrarın daim olması temennisiyle bütün Konyalı hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum" dedi. - KONYA