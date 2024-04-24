Konya'da 24.04.2024 Tarihinde Evlilik Yoğunluğu - Son Dakika
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Konya'da 24.04.2024 Tarihinde Evlilik Yoğunluğu

Konya\'da 24.04.2024 Tarihinde Evlilik Yoğunluğu

Konya'da bulunan evlendirme dairelerinde 24.04.2024 tarihi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Çiftler, bu özel tarihte nikahlarını kıymak için aylar öncesinden sıra aldı. Meram Belediyesi Evlendirme Dairesi bugün 36 çiftin mutluluğuna şahitlik edecek.

24.04.2024 12:42  Güncelleme: 12:48
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Konya'da bulunan evlendirme dairelerinde 24.04.2024 tarihi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Konya'da çiftler, özel ve ilginç bir tarih olan 24.04.2024 tarihinde nikahlarının olması için aylar önceden sıralarını aldı. Bugün ise evlendirme dairelerine yakınları ile birlikte gelen çiftler, hem özel bir tarihte nikahlarının kıyılmasının hem de evlenmenin mutluluğunu yaşadı. Konya'da bulunun bir çok evlendirme dairesinde yoğunluk yaşanırken merkez Meram ilçesinde bulunan Meram Belediyesi Evlendirme Dairesi de bunlardan biri oldu. Normal günlerde 15 civarı nikah kıyılan evlendirme dairesi bugün 36 çiftin mutluluğuna şahitlik edilecek.

Meram Belediyesi Evlendirme Dairesi Birim Amiri Hasan Ben, "Yaz günlerinde günlük ortalama 15 ve 20 nikah kıyıyorduk. Kış günlerinde ise bu rakam 5 ila 10 çift arasında değişiyor. Çiftlerimiz bugün için aylar öncesinden özel müracaatlarını gerçekleştirdi. Bugünü özel olarak seçtiler. Biz de hazırlıklarımızı o yönde yaptık. Bugün 36 çiftimizin nikahlarını kıyacağız. Daha fazla da müracaatımız oldu ancak randevu tamamen dolduğu için kabul edemedik. Sabah 08.30'da başladık nikah kıymaya, akşam 22.00'a kadar da devam edecek" şeklinde konuştu.

Cem Sezgin ve Dilara Sayan çifti bu günü özel olarak seçtiklerini ifade ederek, "Bu günü özel olarak ayarladık. Güzel bir tarihti, biz de ona göre ayarlamış olduk. Nikah gününü ise 3 ay öncesinden aldık" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da 24.04.2024 Tarihinde Evlilik Yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da 24.04.2024 Tarihinde Evlilik Yoğunluğu - Son Dakika
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