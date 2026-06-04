Konya'nın 31 ilçesinde bisiklet sürüş etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Konya'nın 31 ilçesinde bisiklet sürüş etkinliği düzenlendi

Konya\'nın 31 ilçesinde bisiklet sürüş etkinliği düzenlendi
04.06.2026 22:41  Güncelleme: 22:53
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Dünya Bisiklet Günü kapsamında Konya'da 31 ilçede eş zamanlı bisiklet sürüşü düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Konya'nın 680 km bisiklet yoluyla Türkiye'de lider olduğunu vurguladı.

Konya'da, bisiklet kullanımını teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 31 ilçede eş zamanlı bisiklet sürüş etkinliği gerçekleştirildi.

Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla gerçekleştirilen program kapsamında Kılıçarslan Kent Meydanı'nda başlayan etkinlikte, Konya'nın merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerinin dışındaki 28 ilçesine meydanda kurulan ekrandan bağlantı yapıldı. Bisiklet sürüş etkinliği start verilmesiyle birlikte 31 ilçede aynı anda başladı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte bisikletliler belirlenen güzergahlarda eş zamanlı pedal çevirdi. Etkinlik, sürüşün tamamlanmasının ardından sona erdi.

"Avrupa Bisiklet Şehri olarak birçok organizasyon gerçekleştiriyoruz"

Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya'da çok önemli etkinlikler düzenliyoruz. Bugün protokol ve vatandaşlarımızın katılımıyla tüm ilçelerimizde aynı anda bisiklet turuna başlıyoruz. Avrupa Bisiklet Şehri olarak yıl boyunca süren etkinlikler kapsamında birçok organizasyon gerçekleştiriyoruz. Konya 680 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye'de açık ara en çok bisiklet yoluna sahip şehir. Aynı zamanda bisikletlerin bütün ihtiyaçlarının karşılandığı bu şehirde güvenli bisiklet kullanımını artırmak için bundan sonra da çeşitli etkinlikler yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinlikte, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'nın 31 ilçesinde bisiklet sürüş etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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