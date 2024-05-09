Konya'da Acemi Sürücü Trafikte Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Konya'da Acemi Sürücü Trafikte Dikkat Çekiyor

Konya\'da Acemi Sürücü Trafikte Dikkat Çekiyor

Konya'da yıllar önce ehliyet alan ve 4 gündür araç kullanmaya başlayan bir kadın sürücü, diğer sürücüleri bilgilendirmek ve anlayış göstermelerini sağlamak için aracının arka camına 'Dikkat acemi sürücü' yazısı yapıştırdı. Sürücü, yazının faydalı olduğunu belirterek, trafikte daha kontrollü hareket edebildiğini ve diğer sürücülerin daha anlayışlı davrandığını söyledi.

09.05.2024 10:01  Güncelleme: 10:07
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Konya'da yıllar önce ehliyet alan ancak 4 gündür araç kullanmaya başlayan kadın sürücü, trafikte heyecanını yenmek ve diğer sürücüleri bilgilendirip anlayış göstermeleri için kullandığı otomobilin arka camına 'Dikkat acemi sürücü' yazısı yapıştırdı. Sürücü İsmihan Şule Ulukaya, yazının faydasını gördüğünü belirterek, "En azından aracı stop etme durumunda daha anlayışlı oluyorlar, bekleyebiliyorlar, yol verebiliyorlar. Ben de trafikte heyecanımı atlatmak için biraz daha kontrollü hareket edebiliyorum" dedi.

Konya'da 2009 yılında ehliyet alan İsmihan Şule Ulukaya, trafik heyecanını yenmek için yıllar sonra direksiyona geçti ve araba kullanmaya başladı. Bir süre trafikte heyecanlanan ve diğer sürücülerden tepki alan İsmihan Şule Ulukaya, çareyi diğer sürücüleri uyarmak için hazırladığı "Dikkat acemi sürücü" yazısıyla buldu. Kullandığı aracın arka camına yazıyı yapıştıran Ulukaya, heyecanlı olduğunda daha güvenli şekilde hareket edebiliyor. Araç kullanım pratiğine 4 gün boyunca aralıksız devam eden İsmihan Şule Ulukaya, "Dikkat acemi sürücü" yazısı ile diğer sürücülerden de beğeni topladığını söyledi.

"Trafik akışını etkilemeden bu şekilde daha güzel araç sürüyorum"

Aracına "Dikkat acemi sürücü" yazısı yapıştıran İsmihan Şule Ulukaya, "Hem diğer sürücüleri düşünerek hem de kendi sağlığımızı düşünerek araç sürmemizi kolaylaştırmak adına bu şekilde bir yol düşündük. Ben faydasını görüyorum. Çünkü trafik akışını etkilemeden bu şekilde daha güzel araç sürüyorum. Arkadaşların bilinçli olmasından dolayı kazaya sebebiyet vermemek için yaptım. En azından aracı stop etme durumunda daha anlayışlı oluyorlar, bekleyebiliyorlar, yol verebiliyorlar. Ben trafikte biraz daha rahat heyecanımı atlatmak için biraz daha kontrollü hareket edebiliyorum. O yönden de, trafik yönünden de diğer sürücülerin yönünden de sağlıklı sürüş yapıyoruz" dedi.

"Diğer sürücüleri tehlikeye atmamak adına bu şekilde düşündük"

15 yılın ardından 4 gün önce direksiyona tekrar geçen İsmihan Şule Ulukaya, "Bilinçli olmamız gerçekten önemli. Bize eğitim veren sürücü hocamız da bu yönde bizi bilgilendirmişti. Biz de bilinçli olduğumuz için ve diğer sürücüleri tehlikeye atmamak adına bu şekilde düşündük. 2009 yılında ehliyet aldım, şuanda 4 gündür araç kullanıyorum. Onun için bu yazı olmadan olmaz" ifadelerini kullandı.

"Doğru bir şey yaptığımı yüz ifadeleriyle de görebiliyorum"

Yazdığı yazıyla diğer sürücülerin de beğenisini toplayan Ulukaya, "Şu anki kurallar, sistem, yoğun trafik akışı da hem ders hem de trafiğe alışmamız için diğer sürücü arkadaşlarımızı tehlikeye atmamamız için böyle bir yazıya ihtiyaç duyduk. Umarım faydalı oluyordur. Ben de herkes için faydalı olduğunu düşünüyorum. Diğer sürücü arkadaşların güler yüzlerini de görüyorum. Doğru bir şey yaptığımı yüz ifadeleriyle de görebiliyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da Acemi Sürücü Trafikte Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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