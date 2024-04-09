Konya'da Bayram Alışverişi Yoğunluğu - Son Dakika
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Konya'da Bayram Alışverişi Yoğunluğu

Konya\'da Bayram Alışverişi Yoğunluğu

Konya'da bayram alışverişini son günlere bırakan vatandaşlar, çarşı pazarda, yollarda ve şehrin birçok noktasında yoğunluk oluşturdu. Ramazan ayının son gününde vatandaşlar bayram hazırlığını sürdürüyor. Bayram ziyareti yapacak ve misafir ağırlayacak vatandaşlar, bayram alışverişlerini son günlere bırakınca şehrin bir çok noktasında yoğunluk oluştu. Vatandaşların alışveriş için çıktığı caddelerde araç yoğunluğu yaşanırken, çarşı pazar bayram öncesi en yoğun günlerinden birini yaşadı.

09.04.2024 11:17
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Konya'da bayram alışverişini son günlere bırakan vatandaşlar, çarşı pazarda, yollarda ve şehrin birçok noktasında yoğunluk oluşturdu.

Ramazan ayının son gününde vatandaşlar bayram hazırlığını sürdürüyor. Bayram ziyareti yapacak ve misafir ağırlayacak vatandaşlar, bayram alışverişlerini son günlere bırakınca şehrin bir çok noktasında yoğunluk oluştu. Vatandaşların alışveriş için çıktığı caddelerde araç yoğunluğu yaşanırken, çarşı pazar bayram öncesi en yoğun günlerinden birini yaşadı.

"Eski bayramlar çok farklıydı"

Bayram alışverişine çıkan Bünyamin Akkaya, "Bayram hazırlıkları gayet iyi gidiyor. Herkes kendi bütçesine göre kimisi benim gibi ekmek kadayıfı alıyor, kimisi ise baklava alıyor. İhtiyaç ne ise tamamlayıp gidiyor. Eski bayramlar çok farklıydı. O zamanlarda nüfus bu kadar kalabalık değildi. Genelde köy daha kalabalık olur, orada hayat daha çoktu. Şehir merkezleri çok sakin olurdu. Herkes birbirine giderdi. Herkes birbirine farklı yaklaşırdı, her yörede daha güzeldi. Birlik ve beraberlik vardı. Benim oturduğum apartman şimdi 20 daire yarısını tanımıyorum" dedi.

"Bayram için alışverişleri tamamladık"

Çocukları ile birlikte alışverişe çıkan Ahmet Gön, bayram için alışverişi tamamladıklarını ifade ederek, "Artık son gün sevinçliyiz. Rabbim tekrar tekrar nasip etsin inşallah. Kabristan ziyaretini de tamamladık mı o zaman tamamlamış olacağız. Tabii eskiden bayram daha şenlikliydi. Bizim de dedelerimiz, nenelerimiz sağdı. O zaman daha bir güzel geçerdi. Şimdi dede, nene vefat ettikten sonra bizim için biraz daha buruk geçiyor. Çocuklar için aynı bayramlar devam ediyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu hazırlıklar bizim geleneğimiz göreneğimiz"

Tarihi Bedesten Çarşısına alışverişe gelen ve bayram hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Mehmet Kemal Ceylan, "Şekeri, lokumu, kolonyayı aldık. Yemekler, börekler yapıldı. Bu hazırlıklar bizim geleneğimiz, göreneğimiz. Türkiye'nin bayramı mübarek olsun. Eski bayramlara baktığımızda tabii çok değişti. O eski bayramları nerede bulacaksın. O bayramlar başkaydı, şimdi o bayramlar yok" şeklinde konuştu.

"Geçen bayrama göre bu bayram bayağı yoğun"

Tarihi Bedesten Çarşısında bayram şekeri satan esnaf Şeref Çakır da, "Bu bayram oldukça güzel geçiyor. Geçen bayrama göre bu bayram bayağı yoğun. Fiyatlarımız geçen yıllara göre yüksek olsa da bayram olduğu için müşterilerimiz alıyor. Genelde yumuşak şeker ve çikolata türü tercih ediliyor. Lokumlardan fıstıklı ve fındıklı çeşitler tercih ediliyor. Bayramın telaşı devam ediyor. Ramazan sevinci ile beraber bu şekilde bitirmiş oluyoruz" dedi.

Çarşı esnaflarından Halil İbrahim Dağ ise, "Geçen bayrama göre biraz daha yoğun. Fıstıklı lokumları 100 liraya, Antep fıstıklıların kilosu 200 lira, jöleyi 100 liraya, çikolataları da kilosunu 100 liraya veriyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Bayram Alışverişi Yoğunluğu - Son Dakika

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