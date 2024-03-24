Konya'da Bir Kişi Atıyla İlçe Merkezinde Gezinti Yaptı - Son Dakika
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Konya'da Bir Kişi Atıyla İlçe Merkezinde Gezinti Yaptı

Konya\'da Bir Kişi Atıyla İlçe Merkezinde Gezinti Yaptı

Konya'nın Karapınar ilçesinde hafta sonu trafiğinin az olmasını fırsat bilen bir kişi atıyla ilçe merkezinde dolaşarak ilgi odağı oldu. At binmeye meraklı olan Yunus Karakaya, araç trafiğinin olmamasını ve güneşli havayı fırsat bilerek Konya ve İnönü caddelerinde tur attı. Vatandaşlar atın caddede gezmesini şaşkınlıkla izlerken, birçok kişi cep telefonlarıyla görüntü çekti. Yaklaşık 15 dakika süren turun ardından Karakaya çiftliğine geri döndü.

24.03.2024 16:50  Güncelleme: 17:12
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Konya'nın Karapınar ilçesinde hafta sonu trafiğinin az olmasını fırsat bilen bir kişi at ile ilçe merkezinde yaptığı gezinti ile ilgi odağı oldu.

At binmeye merak Yunus Karakaya, kendisine ait atıyla şehir merkezinde dolaştı. Araç trafiğinin olmaması ve havanın güneşli olmasını fırsat bilen Yunus Karakaya, dört nala ile Konya ve İnönü caddelerinde tur attı. Araç trafiğine alışkın olan vatandaşlar bir anda atın caddede gezdiğini görünce hem şaşkınlıkla izledi hem de cep telefonları ile görüntü çekti. Çarşıda yaklaşık 15 dakika boyunca tur yapan Yunus Karakaya şaşkın bakışlar arasında çiftliğine geri döndü. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da Bir Kişi Atıyla İlçe Merkezinde Gezinti Yaptı - Son Dakika

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