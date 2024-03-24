Konya\'da Bir Kişi Atıyla İlçe Merkezinde Gezinti Yaptı

Konya'nın Karapınar ilçesinde hafta sonu trafiğinin az olmasını fırsat bilen bir kişi at ile ilçe merkezinde yaptığı gezinti ile ilgi odağı oldu.
At binmeye merak Yunus Karakaya, kendisine ait atıyla şehir merkezinde dolaştı. Araç trafiğinin olmaması ve havanın güneşli olmasını fırsat bilen Yunus Karakaya, dört nala ile Konya ve İnönü caddelerinde tur attı. Araç trafiğine alışkın olan vatandaşlar bir anda atın caddede gezdiğini görünce hem şaşkınlıkla izledi hem de cep telefonları ile görüntü çekti. Çarşıda yaklaşık 15 dakika boyunca tur yapan Yunus Karakaya şaşkın bakışlar arasında çiftliğine geri döndü. - KONYA
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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