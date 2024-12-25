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Konya'da elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ulukapı Mahallesi 154265 Sokak üzeri İsmet Şen Ortaokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki 42 PV 582 plakalı otomobil ile M.A.Ş. idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü M.A.Ş. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İS-ARD-FM-