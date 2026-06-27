Konya'da Eski Radyoları Hayata Döndürüyor

Konya'da yarım asırdır elektronik cihazların tamirini yapan 67 yaşındaki Abdurrahim Ceviz, atılmasın diye eski radyoları tamir etmeye çalışıyor.

Konya'da yarım asırdır elektronik tamirciliği yapan Abdurrahim Ceviz, gramofon, lambalı radyo, makaralı teyp ve eski televizyonlar başta olmak üzere birçok nostaljik elektronik cihazı tamir ederek yeniden çalışır hale getiriyor. 1972 yılında mesleğe çırak olarak başlayan Ceviz, özellikle 80 ila 100 yıllık radyoları orijinal yapısını koruyarak restore ediyor. Ahşap kasaları yenilenen cihazların elektronik aksamı da tamir edilerek eksik parçaları tamamlanıyor. Son yıllarda antika ürünlere ilginin artmasıyla birlikte eski elektronik cihazların çöpe gitmesinin önüne geçmeye çalışan Ceviz, mesleğin yeni nesillere aktarılması için çırak yetiştirilmesine de devam ediyor.

"Biz atılmasın diye eskiyi hayata döndürmeye çalışıyoruz"

1972 senesinde bu işin çıraklığına başladığını belirten Abdurrahim Ceviz, "1980'de askerden geldim. Ondan sonra kendi iş yerimi kurdum. Hala bu şekilde tamire devam etmekteyim. Ekseriyetle gramofon, eski radyo, teyp, makaralı teypler, lambalı radyolar, televizyon hepsiyle uğraşıyoruz. Babama 'böyle bir elektrik üzerine bir şey olsun, radyo gibi' dedim. O zaman bataryalı radyolar vardı. Allah razı olsun o da verdi. Zevkle devam ettik, yani ben bu işi yapacağım diye aşkla devam ettik. Yeni nesil bizi biraz zorluyor ama ona da torunlar yetişti. Onlar yapmaya çalışıyor. Biz atılmasın diye eskiyi hayata döndürmeye çalışıyoruz. Millette de bir antika furyası başladı. İşte eski radyodur, teyptir onlar çöpe gitmesin diye yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"80-100 yıllık radyoları orijinal haline dönüştürmeye çalışıyoruz"

İlk başladığı zamanla aynı heveste işe devam ettiğini belirten Abdurrahim Ceviz, "67 yaşına yaklaştım aşağı yukarı. Yine aynı heves devam ediyor. Yani meslek zevkimizden hiçbir şey kaybetmedik. Büyük bir zevk alıyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Bunları kurtardık diye gerçekten huzur buluyoruz. Aşağı yukarı bir iki arkadaşımız var, eskilerden fazla kalmadı. Torunlar yardım ediyor. Çıraklar yetişiyor. Ama eskisi kadar değil. Yine de Allah razı olsun devletimizden. Çıraklık okulları açtı. Liseye giden çocukları oraya yönlendirdi. Yardımcı olmaya çalışıyor. 80-100 yıllık radyoları orijinal haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Yeni nesil deri kullanmamaları için kaliteli olduğu için onlarla uğraşıyoruz. Tahta kasalarını bir arkadaşımız güzelce düzeltiyor. Biz de işin arızalı olanlarını tamir ediyoruz. Lambalarını, malzemelerini temin ediyoruz, takıyoruz. 80-100 yıllık radyoları çalışır hale getiriyoruz" diye konuştu. - KONYA