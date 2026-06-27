Konya'da Eski Radyoları Hayata Döndürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya'da Eski Radyoları Hayata Döndürüyor

27.06.2026 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

67 yaşındaki Abdurrahim Ceviz, eski elektronik cihazları tamir ederek onları kurtarmaya çalışıyor.

Konya'da yarım asırdır elektronik cihazların tamirini yapan 67 yaşındaki Abdurrahim Ceviz, atılmasın diye eski radyoları tamir etmeye çalışıyor.

Konya'da yarım asırdır elektronik tamirciliği yapan Abdurrahim Ceviz, gramofon, lambalı radyo, makaralı teyp ve eski televizyonlar başta olmak üzere birçok nostaljik elektronik cihazı tamir ederek yeniden çalışır hale getiriyor. 1972 yılında mesleğe çırak olarak başlayan Ceviz, özellikle 80 ila 100 yıllık radyoları orijinal yapısını koruyarak restore ediyor. Ahşap kasaları yenilenen cihazların elektronik aksamı da tamir edilerek eksik parçaları tamamlanıyor. Son yıllarda antika ürünlere ilginin artmasıyla birlikte eski elektronik cihazların çöpe gitmesinin önüne geçmeye çalışan Ceviz, mesleğin yeni nesillere aktarılması için çırak yetiştirilmesine de devam ediyor.

"Biz atılmasın diye eskiyi hayata döndürmeye çalışıyoruz"

1972 senesinde bu işin çıraklığına başladığını belirten Abdurrahim Ceviz, "1980'de askerden geldim. Ondan sonra kendi iş yerimi kurdum. Hala bu şekilde tamire devam etmekteyim. Ekseriyetle gramofon, eski radyo, teyp, makaralı teypler, lambalı radyolar, televizyon hepsiyle uğraşıyoruz. Babama 'böyle bir elektrik üzerine bir şey olsun, radyo gibi' dedim. O zaman bataryalı radyolar vardı. Allah razı olsun o da verdi. Zevkle devam ettik, yani ben bu işi yapacağım diye aşkla devam ettik. Yeni nesil bizi biraz zorluyor ama ona da torunlar yetişti. Onlar yapmaya çalışıyor. Biz atılmasın diye eskiyi hayata döndürmeye çalışıyoruz. Millette de bir antika furyası başladı. İşte eski radyodur, teyptir onlar çöpe gitmesin diye yapmaya çalışıyoruz" dedi.

"80-100 yıllık radyoları orijinal haline dönüştürmeye çalışıyoruz"

İlk başladığı zamanla aynı heveste işe devam ettiğini belirten Abdurrahim Ceviz, "67 yaşına yaklaştım aşağı yukarı. Yine aynı heves devam ediyor. Yani meslek zevkimizden hiçbir şey kaybetmedik. Büyük bir zevk alıyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Bunları kurtardık diye gerçekten huzur buluyoruz. Aşağı yukarı bir iki arkadaşımız var, eskilerden fazla kalmadı. Torunlar yardım ediyor. Çıraklar yetişiyor. Ama eskisi kadar değil. Yine de Allah razı olsun devletimizden. Çıraklık okulları açtı. Liseye giden çocukları oraya yönlendirdi. Yardımcı olmaya çalışıyor. 80-100 yıllık radyoları orijinal haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Yeni nesil deri kullanmamaları için kaliteli olduğu için onlarla uğraşıyoruz. Tahta kasalarını bir arkadaşımız güzelce düzeltiyor. Biz de işin arızalı olanlarını tamir ediyoruz. Lambalarını, malzemelerini temin ediyoruz, takıyoruz. 80-100 yıllık radyoları çalışır hale getiriyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Teknoloji, Radyo, Konya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Eski Radyoları Hayata Döndürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski CHP’li vekil ile kardeşi arasında “anne bakımı“ krizi Jandarmalık oldular Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında "anne bakımı" krizi! Jandarmalık oldular
6 ilde lüks araç operasyonu 30 milyon liralık vurgun yapmışlar 6 ilde lüks araç operasyonu! 30 milyon liralık vurgun yapmışlar
Antalya’da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Kongo’da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm Kongo'da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

13:03
Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin
Kerem Aktürkoğlu özür diledi: Hakkınızı helal edin
12:54
Galatasaray’da tarihi kongre Dursun Özbek, “En çok heyecanlandığım proje“ diyerek duyurdu
Galatasaray'da tarihi kongre! Dursun Özbek, "En çok heyecanlandığım proje" diyerek duyurdu
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:13
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
11:00
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu
Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 13:05:30. #7.13#
SON DAKİKA: Konya'da Eski Radyoları Hayata Döndürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.