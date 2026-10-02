Konya'da fuhuş şebekesine operasyon düzenlendi, 10 yabancı kadın sınır dışı edildi - Son Dakika
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Konya'da fuhuş şebekesine operasyon düzenlendi, 10 yabancı kadın sınır dışı edildi

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Konya'da fuhuş operasyonunda para karşılığı cinsel ilişkiye zorlanan yabancı uyruklu 10 kadın sınır dışı edildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KONYA'da fuhuş operasyonunda, para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorlanan yabancı uyruklu 10 kadın da sınır dışı edildi. Operasyon kapsamında 3 kişi de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, yabancı uyruklu kadınları para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girmeye zorlayan bir şebekenin olduğu bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi, 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlarından gözaltına alındı. Fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 10 kadında haklarında başlatılan adli işlemin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2 kişi da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber- Kamera: KONYA DHA

Kaynak: DHA
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