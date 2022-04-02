Konya'da ilkokul öğrencilerinden anlamlı yardım kampanyası - Son Dakika
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Konya'da ilkokul öğrencilerinden anlamlı yardım kampanyası

02.04.2022 14:20
Konya'da ilkokul öğrencilerinden anlamlı yardım kampanyası

Konya'nın Beyşehir ilçesinde okuyan ilkokul öğrencileri, düzenledikleri yardım kampanyasıyla sınıf kumbarasında harçlıklarıyla biriktirdikleri paralarla aldıkları temel gıda malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde okuyan ilkokul öğrencileri, düzenledikleri yardım kampanyasıyla sınıf kumbarasında harçlıklarıyla biriktirdikleri paralarla aldıkları temel gıda malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Beyşehir Ali Rıza Celeboğlu İlkokulu 3/C sınıfında öğrenim gören öğrenciler, bir yıl boyunca ailelerinin kendilerine harçlık olarak verdikleri paraları biriktirdi. Öğrenciler biriktirdikleri paraların bir bölümünü Ramazan Ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım olarak ulaştırdı. Her yıl geleneksel olarak düzenledikleri yardım kampanyasını bu yıl da yineleyen öğrenciler, kumbarada biriken paraları Ramazan ayı öncesinde boşaltarak bunlarla poşetler içerisinde toplanan temel gıda maddeleri alışverişi gerçekleştirdi. Öğrenciler, yardım poşetlerini evlerini ziyaret ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti. Sınıf kumbarasını açarken, içerisindeki paralarla alışveriş yapıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken oldukça mutlu oldukları gözlerinden okunan öğrenciler, Ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğu bilincinden hareketle, bu kampanyayı her yıl geleneksel olarak düzenlediklerini hatırlattı. Öğrenciler yaptıkları bu yardımların öğrenci arkadaşları başta olmak üzere herkese örnek olmasını temenni ettiklerini kaydetti. - KONYA

Konya'da ilkokul öğrencilerinden anlamlı yardım kampanyası
Konya'da ilkokul öğrencilerinden anlamlı yardım kampanyası
Konya'da ilkokul öğrencilerinden anlamlı yardım kampanyası

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Ramazan, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Konya'da ilkokul öğrencilerinden anlamlı yardım kampanyası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da ilkokul öğrencilerinden anlamlı yardım kampanyası - Son Dakika
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