Konya'da iş yerleri Ramazan ayı boyunca sahura kadar açık olacak - Son Dakika
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Konya'da iş yerleri Ramazan ayı boyunca sahura kadar açık olacak

Konya\'da iş yerleri Ramazan ayı boyunca sahura kadar açık olacak

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan ayı boyunca iş yerlerinin sahura kadar açık olması için gerekli izinleri aldıklarını duyurdu. Karabacak, vatandaşların geç saatlerde ve sahur vakitlerinde rahat alışveriş yapabilmeleri için bu girişimi gerçekleştirdiklerini belirtti. Esnafların iş yerlerini gönül rahatlığıyla açabileceği ve vatandaşların alışverişlerini yapabileceği bir ortam sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Karabacak, tüm esnaf ve sanatkarlara bol kazançlı günler diledi.

28.02.2024 20:39  Güncelleme: 20:43
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Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Konya'da iş yerlerinin Ramazan ayı boyunca sahura kadar açık olması için gerekli izinleri aldıklarını söyledi.

Başkan Karabacak, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan ayında iş yerlerinin çalışma saatlerinin belirlendiğini duyurdu. Karabacak, "Ramazan ayı boyunca vatandaşların geç saatlerde ve sahur vakitlerinde rahat alışveriş yapmaları için esnaf teşkilatı olarak girişimde bulunduk. Şehrimizdeki iş yerlerinin Ramazan ayı boyunca sahura kadar açık olması için gerekli izinleri aldık. Esnaflarımız sahura kadar iş yerlerini gönül rahatlığıyla açabilir, vatandaşlarımız da alışverişlerini yapabilirler. Bu vesile ile rabbimden hepimizi bayrama ve bir sonraki Ramazan ayına sağlık, esenlik ve huzurla kavuşturmasını temenni eder, esnaf ve sanatkarlarımıza huzurlu, bol kazançlı günler dilerim" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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