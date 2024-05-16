Konya'da Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Helikopter Ambulansla Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
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Konya'da Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Helikopter Ambulansla Hastaneye Sevk Edildi

Konya\'da Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Helikopter Ambulansla Hastaneye Sevk Edildi

Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki İsmail Görkem, evinde kalp krizi geçirdi. Helikopter ambulansla Konya'ya sevk edilen Görkem, tedavi altına alındı.

16.05.2024 17:30  Güncelleme: 17:31
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Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan 49 yaşındaki vatandaş, helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kulu ilçesinde ikamet eden 49 yaşındaki İsmail Görkem, evinde ailesiyle oturduğu sırada rahatsızlandı. Yakınları tarafından özel araçla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Görkem'in yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Bunun üzerine Görkem için Konya İl Sağlık İl Müdürlüğünden helikopter ambulans istendi. Görken, Kulu Belediye Şehir Stadına iniş yapan helikopter ambulansıyla Konya'ya sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Helikopter Ambulansla Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika

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