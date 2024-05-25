Konya'da Kız Kur'an Kursu öğrencileri için hafızlık töreni düzenlendi - Son Dakika
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Konya'da Kız Kur'an Kursu öğrencileri için hafızlık töreni düzenlendi

Konya\'da Kız Kur\'an Kursu öğrencileri için hafızlık töreni düzenlendi

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Kız Kur'an Kursunda hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler için tören düzenlendi. Törende konuşan yetkililer, öğrencilerin dini eğitimlerini tamamlamalarının gurur verici olduğunu belirtti.

25.05.2024 11:35  Güncelleme: 11:36
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Kız Kur'an Kursunda hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler için tören düzenlendi.

Karapınar İlçe Müftülüğü tarafından TOKİ Merkez Kız Kur'an Kursunda hafızlıklarını tamamlayan 32 öğrenci için tören yapıldı. Karapınar Belediye Düğün Salonunda yapılan Hafızlık İcazet ve Taç Giydirme programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda konuşan Karapınar İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, "Kız öğrencilerimizin dini eğitimlerini tamamlayarak bu mertebeye ulaşmaları bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu tür etkinlikler, gençlerimizin manevi gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Emeği geçen tüm hocalarımıza ve öğrencilere teşekkür ediyorum" dedi.

Programa; Kaymakam Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, Ereğli Müftüsü Abdullah Özmen, Karapınar Müftüsü Sırrı Fuat Ateş, Emirgazi Müftüsü Halil İbrahim Özçelik, Halkapınar Müftüsü Yusuf Sarı, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Sönmez, kurum amirleri, STK başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Karapınar, Konya, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Kız Kur'an Kursu öğrencileri için hafızlık töreni düzenlendi - Son Dakika

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