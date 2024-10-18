Konya'da Nadas Alanları Daraltılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Konya'da Nadas Alanları Daraltılacak

Geniş Video İzle

Konya'da nadas alanları, kırmızı mercimek tohumu dağıtımıyla azaltılacak; sürekli üretim hedefleniyor.

18.10.2024 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da nadas alanları daraltılıyor

KONYA - Konya ve ilçelerinde yürütülen çalışmalarla nadasa bırakılan alanlar daraltılıyor.

Beyşehir ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Ekilmeyen Bir Karış Toprak Kalmasın" anlayışıyla yürüttüğü ve "Kırmızı Mercimekle Nadası Azalt" projesi çerçevesinde çiftçilere kırmızı mercimek dağıtımı töreni düzenledi. Törende konuşan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Türkiye'nin hububat ambarı olarak bilinen Konya'nın geniş tarım alanlarıyla farklı iklimlerin yaşandığı, bilinçli ve tekniğe uygun tarım yapıldığı, sulamanın da modern yapıldığı bir bölge olduğunu vurguladı. Bu çerçevede Konya'nın çok fazla tarım alanlarının bulunması dolayısıyla stratejik bir öneme sahip bir il konumunda olduğunu hatırlatan Seçen, "Dolayısıyla çok fazla tarım alanlarının olduğu bir ilimizde de nadas alanlarının olması muhtemel. İlimizdeki tarım arazilerimizin yaklaşık yüzde 68'lik kısmında kuru tarım yapılıyor. Dolayısıyla nadas alanlarımız oldukça fazla, yaklaşık 3 milyon dekar civarında nadas alanımız var" dedi.

"Üreticilere 64 ton kırmızı mercimek tohumu dağıtımı"

Amaçlarının, sertifikalı tohumların il genelinde ekiliş alanlarının yaygınlaştırılması olduğunu, böylelikle nadas alanlarının da daraltılarak sürekli üretimde bulunulmasını sağlamaya çalıştıklarını anlatan Seçen, şöyle devam etti: "Sektörün ihtiyaç duyduğu ürünlerin ekiliş alanlarının artırılması, yine su kaynaklarımız oldukça kısıtlı, toprağımız oldukça değerli, kısıtlı ve değerli olan kaynaklarımızı hem tasarruflu ve verimli kullanmak hem de stratejik ürünlerin bu topraklarda ekiliş alanlarının yaygınlaştırılmasına çalışıyoruz. Hem de tarımsal üretim planlamasına uygun tohumlarımızın dağıtımını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Nihai olarak da çiftçilerimize bir nebze de olsa bir tohum desteği sağlayalım, üretim maliyetlerini düşürelim, işletmeleri daha ekonomik hale getirelim diye onun çabası içerisindeyiz. Bugün bu uygulayacağımız projede 64 ton civarında kırmızı mercimek tohumumuzu yaklaşık 5 bin 100 dekarlık alanda ekilmek üzere dağıtacağız. Amacımız nadas alanlarımı daraltmak, bu nadas alanları içerisinde yaklaşık 5 bin 100 dekarlık bir alanı da kırmızı mercimek tohumuyla buluşturmuş olacağız. Şimdiye kadar 6 tane proje gerçekleştirdik, Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün önderliğinde, il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü olarak bu projemizi hazırladık. Bu projedeki amacımız; nadas alanlarının daraltılması. Bir karış bile toprağımızın, tarlamızın boş kalmasını istemiyoruz. Dolayısıyla işletmelerin hem ekonomik olarak üretim maliyetlerinin düşürülmesi hem de işletmelerin daha karlı hale geçmesi için bu tohumlarımızı dağıtıyoruz."

"Mercimek AB Tescili yolunda"

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar da konuşmasında, çiftçilikteki temel amacın en yüksek hasılaya ulaşmak olduğunun altını çizerek, en yüksek verimi almak için de kaliteli tohum kullanmak gerektiğini söyledi. Tohumun özellikle ürün üretilen bölgeye, iklimine, havasına ve toprağına uyumlu olması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Akpınar, böylelikle yüksek verime ulaşılabileceğini kaydetti. Önümüzdeki dönemde yürütülen bu çalışmalarla bölgede en yüksek verime ulaşmayı arzu ettiklerini aktaran Akpınar, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tabii bir yandan çiftçilerimizin elde ettiği hasılayı, gelirini artırmak için de farklı çalışmalar var. Bu mercimeğin ilçemiz adına AB'ye tescilini yapmak için de çalışmalar başladı. İnşallah oradan da olumlu sonuç alınır. Elde edilen hasıla en yüksek fiyata satılır ve çiftçimizin geliri artar."

Konuşmaların ardından programa katılan çiftçilere çuvallar içerisinde yer alan kırmızı mercimek tohumları Kaymakam Kemal Akpınar, İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver tarafından yapılan ilk teslimle beraber dağıtıldı.

(ARÖ-ARD-FM-

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Konya'da Nadas Alanları Daraltılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:47:26. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da Nadas Alanları Daraltılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.