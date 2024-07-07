Konya'da otomobilin motor kısmına giren yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Konya'da otomobilin motor kısmına giren yavru köpeği itfaiye kurtardı

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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru köpeği aramak için elektrikli otomobili çalıştıran aile, otomobilin motor kısmından ses geldiğini fark etti. İtfaiye ekibinin çalışması ile yavru köpeğin sıkıştığı yerden çıkarılması ve küçük çocuğun sevinci ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

07.07.2024 15:08
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Konya'da otomobilin motor kısmına giren yavru köpeği itfaiye kurtardı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemaliye Mahallesinde ikamet eden Mustafa Kayhan'ın, Kanada'dan gelen torununa beslemesi için sahiplendiği yavru köpek sabah saatlerinde evlerinin önünden kayboldu. Yavru köpeği aramak için elektrikli otomobili çalıştıran aile, otomobilin motor kısmından ses geldiğini fark etti. Motor kısmına bakan ama yavru köpeği bulamayan aile aksesuar satan bir iş yerine geldi. Dükkan sahibinin yaptığı inceleme sonunda yavru köpeğin otomobilin motor kısmında sıkıştığını tespit etti. Bunun üzerine aile, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerin 35 dakikalık çalışması sonucu yavru köpeği bulunduğu yerden çıkarttı.

İtfaiye ekibinin çalışması ile yavru köpeğin sıkıştığı yerden çıkarılması ve küçük çocuğun sevinci ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da otomobilin motor kısmına giren yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da otomobilin motor kısmına giren yavru köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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